НБУ пропонує нові правила емісії та еквайрингу платіжних карток

Фінтех і Картки
41
Національний банк пропонує до повторного обговорення зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, у тому числі платіжних карток.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Із 21 березня 2025 року до 4 квітня 2025 року Національний банк провів обговорення проєкту постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів».
За результатами обговорення документ було доопрацьовано.

Основні зміни у правилах емісії та еквайрингу

Зміни передбачають:
— передачу еквайрами емітенту інформації про платника та/або отримувача, зокрема:
  • для суб’єктів господарювання — код за ЄДРПОУ;
  • для фізичних осіб — унікальний (повний) номер платіжного інструменту;
— уточнення вимог до формування платіжних інструкцій та визначення обов’язкових реквізитів еквайрами;
— обов'язок еквайра інформувати користувача платіжного інструменту про своє повне найменування перед початком ініціювання платіжної операції в мережі Інтернет.
За словами регулятора, ці кроки підвищать прозорість проведення платіжних операцій та посилять захист прав користувачів платіжних послуг.

Терміни приведення діяльності у відповідність

Надавачі платіжних послуг, які здійснюють емісію та/або еквайринг платіжних інструментів, матимуть час до 1 березня 2026 року, щоб адаптувати свою діяльність до нових вимог Національного банку.
За матеріалами:
Finance.ua
ФінтехНБУ
Підпишіться на нас
