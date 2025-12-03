НБУ розповів про нові можливості для приймання оплати за допомогою миттєвих кредитових переказів Сьогодні 15:44 — Фінтех і Картки

НБУ розповів про нові можливості для приймання оплати за допомогою миттєвих кредитових переказів

Про нові можливості для приймання оплати за допомогою миттєвих кредитових переказів (миттєвих платежів) йшлося під час зустрічі Національного банку України з представниками ритейл-асоціацій та торговельних мереж.

Як наголосив заступник Голови НБУ Олексій Шабан, НБУ разом із надавачами платіжних послуг створює в Україні екосистему миттєвих платежів, що дасть бізнесу додаткову змогу приймати оплати швидко та з меншими витратами.

«Ми хочемо, щоб українські ритейлери отримали доступ до такого сучасного інструменту приймання оплати, як миттєві платежі, які вже стали нормою в багатьох країнах світу. Це оптимізує витрати торговців, адже для миттєвих платежів не потрібен платіжний термінал, та пришвидшує оборотність коштів, які доступні торговцям буквально через кілька секунд», — зазначив він.

Екосистема миттєвих платежів складається з правил їх виконання, технології, способів обміну реквізитами та єдиного досвіду користувача.

Завдяки цьому торговці отримуватимуть кошти на рахунок протягом 10 секунд, а в переважній більшості випадків — протягом 2 — 3 секунд, після ініціювання миттєвого платежу платником.

Передавати реквізити можна, використовуючи QR-код, сформований за правилами НБУ, що матиме логотип національної грошової одиниці — гривні — та скануватиметься із платіжного застосунку будь-якого надавача платіжних послуг, який обслуговує рахунок користувача.

В НБУ розповіли, як торговцям організувати приймання оплати за допомогою екосистеми миттєвих платежів, представивши 3 можливі варіанти:

«селф-еквайринг», що передбачає самостійну реалізацію процесу приймання оплати торговцем з використанням лише основних послуг від надавача платіжних послуг, який обслуговує рахунок такого торговця;

«класичний еквайринг» — через надавача платіжних послуг, який обслуговує рахунок такого торговця, що гарантує комплексне рішення «під ключ»;

за допомогою відкритого банкінгу — отримання послуг з ініціювання платежу та інформування торговця про статус миттєвого платежу від надавача нефінансової платіжної послуги з ініціювання платіжної операції (PISP).

Представники ритейлу відзначили, що запропоновані рішення можуть мати позитивний вплив на підвищення ефективності бізнесу та посилення конкуренції на ринку платіжних послуг.

Національний банк планує продовжувати взаємодію з бізнесом, щоб використання нової екосистеми було максимально простим, ефективним та вигідним для всіх учасників ринку.

