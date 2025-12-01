0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ оновить вимоги до внутрішнього аудиту в небанківських надавачах фінансових послуг

Фондовий ринок
46
НБУ оновить вимоги до внутрішнього аудиту в небанківських надавачах фінансових послуг
НБУ оновить вимоги до внутрішнього аудиту в небанківських надавачах фінансових послуг
НБУ пропонує для обговорення проєкти оновлених вимог до організації функції внутрішнього аудиту в небанківських надавачах фінансових платіжних послуг / страховиках / кредитних спілках.
Проєкти спрямовані на імплементацію Глобальних стандартів внутрішнього аудиту, які набрали чинності 09 січня 2025 року та визначають світову професійну практику внутрішнього аудиту, а також є основою для оцінки та підвищення якості функції внутрішнього аудиту.
Передбачається оновлення вимог до підрозділу внутрішнього аудиту / головного внутрішнього аудитора небанківської фінансової установи в частині:
  • звітування про результати внутрішніх аудиторських перевірок, а також забезпечення безперервності та постійного професійного розвитку;
  • комунікацій з наглядовою радою та виконавчим органом установи;
  • планування діяльності;
  • вимог до внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту тощо.
Відповідні зміни передбачені до низки нормативно-правових актів НБУ, зокрема:
Також Проєкт щодо системи управління страховика передбачає збільшення строку складання актуарієм проміжного (квартального) актуарного звіту до 45 днів після настання звітної дати та уточнює вимоги щодо обліку в інформаційних системах страховика технічних резервів за договорами страхування життя в Положенні про порядок обліку страховиком договорів, пов’язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимоги до захисту інформації страховика.
Для виконання оновлених вимог передбачений перехідний період строком дев’ять місяців після набрання чинності цими змінами.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБанки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems