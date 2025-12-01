НБУ оновить вимоги до внутрішнього аудиту в небанківських надавачах фінансових послуг Сьогодні 11:14 — Фондовий ринок

НБУ оновить вимоги до внутрішнього аудиту в небанківських надавачах фінансових послуг

НБУ пропонує для обговорення проєкти оновлених вимог до організації функції внутрішнього аудиту в небанківських надавачах фінансових платіжних послуг / страховиках / кредитних спілках.

Проєкти спрямовані на імплементацію Глобальних стандартів внутрішнього аудиту , які набрали чинності 09 січня 2025 року та визначають світову професійну практику внутрішнього аудиту, а також є основою для оцінки та підвищення якості функції внутрішнього аудиту.

Передбачається оновлення вимог до підрозділу внутрішнього аудиту / головного внутрішнього аудитора небанківської фінансової установи в частині:

звітування про результати внутрішніх аудиторських перевірок, а також забезпечення безперервності та постійного професійного розвитку;

комунікацій з наглядовою радою та виконавчим органом установи;

планування діяльності;

вимог до внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту тощо.

Відповідні зміни передбачені до низки нормативно-правових актів НБУ, зокрема:

Також Проєкт щодо системи управління страховика передбачає збільшення строку складання актуарієм проміжного (квартального) актуарного звіту до 45 днів після настання звітної дати та уточнює вимоги щодо обліку в інформаційних системах страховика технічних резервів за договорами страхування життя в Положенні про порядок обліку страховиком договорів, пов’язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимоги до захисту інформації страховика.

Для виконання оновлених вимог передбачений перехідний період строком дев’ять місяців після набрання чинності цими змінами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.