Масштабний фінансовий дефіцит. OpenAI знадобляться 207 мільярдів доларів для покриття збитків

Сьогодні 01:44

Британський банк HSBC проаналізував фінанси компанії OpenAI й дійшов висновку: до 2030 року їй доведеться залучити ще $207 млрд, аби продовжувати роботу зі значними збитками.

За оцінками аналітиків, OpenAI зобов’язалася протягом восьми років витратити понад $1,4 трлн на будівництво та розширення дата-центрів для навчання і роботи своїх ШІ-моделей. Водночас у компанії немає таких коштів, а поточні доходи не покривають заплановані витрати.

Це означає, що OpenAI й надалі залежатиме від нових інвестиційних раундів.

HSBC врахував витрати на інфраструктуру, обчислювальні потужності та електроенергію, а також прогнозні доходи. Банк оцінює, що лише рахунок за дата-центри може сягати $620 млрд на рік. При цьому OpenAI вже підписала контракти на обчислювальні ресурси, яких фізично ще не існує в достатньому обсязі.

У прогнозі також ідеться про зростання аудиторії. Зараз OpenAI заявляє про 800 млн користувачів, а до 2030 року, за моделлю HSBC, їх кількість може зрости до 3 млрд. Банк припускає, що 10% з них стануть платними клієнтами (нині — близько 5%). Для порівняння, внутрішні оцінки OpenAI скромніші: 2,6 млрд користувачів і 8,5% платних до кінця десятиліття.

Окремо HSBC заклав у розрахунки доходи від реклами, виходячи з припущення, що компанії у сфері великих мовних моделей займуть близько 2% світового цифрового рекламного ринку.

З урахуванням цих припущень HSBC прогнозує, що у 2030 році річний дохід OpenAI складе близько $215 млрд. Це дещо більше за власні очікування компанії — приблизно $200 млрд на рік. Навіть за такого сценарію, разом із поточними грошовими потоками, компанії бракуватиме $207 млрд фінансування, щоб і надалі працювати зі збитками.

Аналітики зазначають, що можливості скоротити цей розрив обмежені. OpenAI могла б зменшити зобов’язання щодо дата-центрів і витрати, але це може не влаштувати інвесторів, які очікують швидкого зростання. Інший шлях — значно перевищити навіть оптимістичні прогнози доходів, що виглядає малоймовірним.

Раніше керівники OpenAI, зокрема її генеральний директор Сем Альтман, публічно згадували й про резервний варіант — можливу державну підтримку. Втім, ця ідея вже викликала критику і не була підтримана однозначно.

