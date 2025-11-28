0 800 307 555
АМКУ дозволив Ощадбанку та Укрексімбанку отримати контроль над комплексом Gulliver

У четвер, 27 листопада, Антимонопольний комітет України надав дозвіл Ощадбанку та Укрексімбанку на набуття контролю над єдиним майновим комплексом ТОК Gulliver у Києві за адресою Спортивна площа, 1.
Державні банки подали запит до АМКУ 20 жовтня 2025 року.
Отримання такого дозволу є необхідним відповідно до чинного законодавства при набутті контролю над активами у вигляді єдиного майнового комплексу. Рішення АМКУ стало ще одним підтвердженням абсолютної законності переходу ТОК Gulliver у власність державних банків.
26 липня 2025 року було прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на торговельно-офісний комплекс Gulliver за консорціумом Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%).
Цей об’єкт слугував забезпеченням виконання зобов’язань за кредитом. Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв’язку з невиконанням ТОВ «Три О», боржником, який був власником комплексу, зобов’язань за кредитним договором.
Нагадаємо, 31 жовтня Finance.ua повідомляв, що торговий центр Gulliver біля Палацу спорту у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт. «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» (які відповідно, володіють 80% і 20% Gulliver) ухвали рішення тимчасово закрити торговий центр з безпекових міркувань. Комплекс зачинений з 22:00 30 жовтня 2025 року.
