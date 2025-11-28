Українські компанії зі зв’язками з рф заробили понад 150 млрд грн за 2024 (інфографіка) Сьогодні 09:03 — Фондовий ринок

Українські компанії зі зв’язками з рф заробили понад 150 млрд грн за 2024 (інфографіка)

Станом на листопад 2025 року в Україні ймовірні зв’язки з російським бізнесом мають 5 817 компаній і 686 ФОПів. Найбільша кількість таких юросіб зареєстрована у Донецькій області, Києві та на Луганщині. Виторг компаній з можливими російськими зв’язками у 2024 році збільшився на третину порівняно з 2023 роком.

Про це свідчать результати дослідження R&D центру YouСontrol.

Аналітики зазначили, що частина українських компаній і ФОПів досі може бути присутня у бізнес-середовищі росії. Водночас кількість таких зв’язків зменшується. Для 755 компаній та 84 ФОПів ці зв’язки перейшли у розряд історичних через ліквідацію російських юридичних осіб або зміну складу учасників.

Основні сфери діяльності компаній

За інформацією аналітиків, 5 817 українських компаній можуть мати зв’язок з російськими юридичними особами через участь у статутних капіталах або через бенефіціарів та уповноважених осіб.

Найбільше таких юросіб зареєстровано в Донецькій області з показником 1905 компаній. Далі йдуть Київ з 985 підприємствами та Луганська область з 901 компанією. У Запорізькій області таких юросіб 496.

Інфографіка: youcontrol.com.ua

Найпоширенішою сферою діяльності залишається торгівля. У цій галузі працюють 1271 компанія.

Операції з нерухомим майном є основним напрямком роботи для 17% або 996 юросіб. У переробній промисловості задіяні 673 компанії, в агросекторі 625, а у будівництві працюють 402 підприємства.

Інфографіка: youcontrol.com.ua

ФОПи зі зв’язками з російськими компаніями

Ймовірні зв’язки з юридичними особами, зареєстрованими за законодавством рф, мають 686 українських ФОПів.

Найбільше таких підприємців працює у Києві з показником 169 осіб. Далі йдуть Донецька область з 166 ФОПами, Запорізька область з 68, Луганська область з 60 та Харківська з 52.

Майже 36% або 246 ФОПів працюють у сфері торгівлі. Популярними напрямками діяльності залишаються операції з нерухомим майном, де працюють 101 ФОП, професійна, наукова та технічна діяльність з показником 64 підприємці та тимчасове розміщування і організація харчування з 46 ФОПами.

Найдоходніші компанії з мільярдною виручкою

З 5 817 компаній лише 792 отримали виручку понад нуль у 2024 році. Їхній сукупний дохід становив 150,3 млрд грн. Це на 38% більше, ніж заробили 791 компанія, що подавала звітність у 2023 році.

Найвищу виручку з показником 43,5 млрд грн отримало ТОВ «АДМ Юкрейн». Основним учасником компанії є нідерландська юридична особа, яка також є учасником російського підприємства, що зареєстроване у Криму.

Сукупна виручка компаній групи «Комфі» ТОВ «Комфі трейд» і ТОВ «Маресто Україна» у 2024 році становила близько 36 млрд грн. Їхня бенефіціарка має ПІБ, що співпадає з учасницею кількох російських компаній.

Інфографіка: youcontrol.com.ua

АТ «Мотор Січ» заробило понад 9 млрд грн. Компанія є учасником двох російських юросіб, а її колишній керівник перебуває під санкціями РНБО та ЄС.

АТ «Інтерпайп Дніпровтормет» отримало 6,7 млрд грн і є учасником російської юрособи, зареєстрованої на тимчасово окупованій території Луганської області.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.