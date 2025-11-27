ПриватБанк починає примусове стягнення $3 мільярдів з Коломойського та Боголюбова Сьогодні 10:50 — Фондовий ринок

ПриватБанк починає примусове стягнення $3 мільярдів з Коломойського та Боголюбова

24 листопада 2025 року сплив строк, визначений Високим судом Англії для добровільного виконання рішення від 10 листопада 2025 року. Згідно з цим рішенням Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов’язані сплатити ПриватБанку понад $3 мільярди для відшкодування збитків та відсотків, нарахованих до винесення рішення.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Станом на сьогодні відповідачі не здійснили жодних виплат на відшкодування збитків ПриватБанку, визначених судовим рішенням.

Клопотання про загальне зупинення виконання рішення було відхилено судом, тому рішення підлягає негайному примусовому виконанню.

Рішення Високого суду Англії може бути виконане у Великій Британії та в інших юрисдикціях згідно з національним законодавством цих країн. ПриватБанк готується розпочати процедури визнання та виконання цього рішення в низці країн поза межами Великої Британії, у тому числі в Україні, де відповідачі володіють активами.

Банк має досвід і ресурси, необхідні для застосування всіх юридичних механізмів примусового виконання. Структура володіння активами може ускладнювати процес, проте банк планує використати всі доступні інструменти.

«Примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом. ПриватБанк і надалі вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення виконання рішення суду в повному обсязі — у тому числі через механізми транскордонного стягнення», — підсумували у фінустанові.

Нагадаємо, 10 листопада Finance.ua повідомляв , що Високий суд Англії ухвалив рішення, згідно з яким колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов повинні відшкодувати банку понад $3 млрд збитків та судових витрат. Це рішення стало завершенням багаторічного судового процесу. В липні 2025 року суд визнав їх винними у масштабному шахрайстві проти ПриватБанку. Суми відшкодування:

основна сума збитків: 1,761,957,792 дол. США;

відсотки: 1,190,083,824 дол. США;

авансовий платіж на покриття судових витрат Банку: 76,400,000 фунтів стерлінгів (≈99,575,371 дол. США)

Таким чином, загальна сума перевищує 3 млрд доларів США.

