«Нова пошта» попередила про розсилку фейкових листів: про що йдеться

Як повідомляє компанія Нова пошта, кіберзлочинці знову розсилають українцям фейкові листи про нібито заборгованість перед Новою поштою.
Ці листи не мають жодного відношення до Нової пошти чи будь-якої іншої компанії групи NOVA.
Шахраї копіюють логотип компанії, підмінюють адресу відправника і тиснуть на людей вигаданими боргами, щоб змусити відкрити вкладення або перейти за посиланнями.
Щоб убезпечити себе, дотримуйтеся простих правил

  • Перевірте адресу відправника. Листи від Нової пошти приходять тільки з офіційних доменів. Зверніть увагу на відчуття зміни помилки в написанні.
  • Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте на посилання.
  • Якщо викрили сумнівні вкладення або перейшли за сумнівними посиланнями, бажано якомога швидше змінити паролі на своїх облікових записах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо ви перевірили активність, завершіть усі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших облікових записів.
  • Увімкніть двофакторну аутентифікацію для використання електронної пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих облікових записів — це значний захист від несанкціонованого доступу.
  • Якщо ви отримали такий лист — перемістіть його в спам і видаліть. Це зменшить ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.
Підрозділ кібербезпеки Нової пошти вже працює над припиненням цієї фішингової кампанії та взаємодіє з відповідними службами та провайдерами для обмеження діяльності шахраїв.
Також нагадаємо, з 1 грудня 2025 року Нова пошта оновлює частину тарифів. Компанія повідомила, що частину тарифів залишає без змін або знижує там, де це можливо. Так, вартість доставки посилок до 2 кг становитиме:
  • по місту — 60 грн;
  • по Україні — 80 грн.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
