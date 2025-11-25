0 800 307 555
Гірськолижний комплекс «Драгобрат» виставили на продаж за $2,75 млн

Фондовий ринок
Гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті виставили на продаж за $2,75 млн. Оголошення про продаж корпоративних прав ТОВ Драгобрат з’явилося на маркетплейсі OLX. Активи курорту на земельній ділянці площею 1,7 га оцінили у $2,75 млн що становить майже 116 млн грн за курсом НБУ.
Оголошення опублікували 18 листопада. Співвласник ТОВ Драгобрат Іван Зезекало 24 листопада в коментарі Zaxid.net підтвердив намір продати комплекс.
«Причина продажу у тому, що власники, які його засновували — брати Бідні, на жаль, померли. А нам з Полтави не зручно керувати усім цим, бо займаємося іншими справами. Бізнес є рентабельним — витяги на Драгобраті не потребують штучного снігу — і саме на цьому заробляються гроші», — розповів Іван Зезекало.

Що входить до комплексу

Серед активів компанії, виставлених на продаж:
  • двоповерхова адмінспоруда і два котеджі на 16 номерів;
  • п’ятиповерховий готель на 33 номери з рестораном;
  • двоповерхова споруда (медпункт, ігровий зал, гуртожиток для персоналу);
  • сауна з басейном;
  • пункт прокату лижного спорядження;
  • три бугільні витяги (1000, 950 і 260 м) з турнікетною системою;
  • два ратраки, три бульдозери та дизельні генератори на 120 і 200 кВт;
  • трансформаторна підстанція на 630 кВА;
  • автономна система водопостачання та каналізація з очисними спорудами.
В оголошенні також вказано, що ТОВ Драгобрат має свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 1,76 га.

Продають лише готельний комплект «Драгобрат», а не весь курорт

Як прокоментував експерт із туризму, доцент Ужгородського нацуніверситету Олександр Коваль у коментарі Укрінформу, курорт «Драгобрат» на Закарпатті насправді не продають — на продаж виставили лише один із готельних комплексів з однойменною назвою.
«Насправді на продаж виставили лише один готельний комплекс — ця новина отримала певний ажіотаж у зв’язку з тим, що комплекс має однойменну назву із курортом. На Драгобраті є близько сотні закладів розміщення, різного розміру та рівня комфорту. Загалом на курорті є 3500 ліжкомісць», — пояснив Коваль.

Власники та фінансові показники компанії

За даними Опендатабот, компанія Драгобрат зареєстрована у 1993 році у селищі Ясіня Рахівського району. З 2024 року підприємством керує Анастасія Нечитайло, яка також є співвласницею. Серед інших власників Віктор Атаманенко, Надія Бідна та бізнесмени з Полтави Іван Іванович Зезекало і Іван Гаврилович Зезекало.
У 2024 році ТОВ Драгобрат отримав понад 5,5 млн грн доходу, з яких понад 750 тис. грн становив чистий прибуток. У компанії працює 9 осіб, а активи оцінюють у понад 8,4 млн грн.
Відмітимо, що оголошення на OLX більше не доступне.
За матеріалами:
Zaxid.net
