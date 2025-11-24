Українські акції, облігації та ВВП-варанти подорожчали після анонсу мирного плану США
Українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE) продемонстрували значне зростання після появи подробиць нового мирного плану США.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Індекс WIG-Ukraine, який зріс на 2,43% у середу-четвер після перших новин про мирний план США, у першій половині дня в п’ятницю додав ще 3,86%, досягнувши позначки 536,04 пункти.
Це найвище значення індексу з початку вересня. Примітно, що зростання українських акцій відбулося на тлі падіння основного індексу біржі WIG20 на 1,88%.
Активний ріст продемонстрували ключові українські компанії, які котируються на WSE. Згідно з даними біржі станом на середину дня, зафіксовано таке подорожчання:
- Акції найбільшого виробника цукру в країні «Астарта» та компанії Milkiland збільшилися на 2,27% кожна.
- Акції агрохолдингів KSG-Agro зросли на 6,70%, ІМК — на 3,64%, а «Агротон» — на 1,94%.
- Акції найбільшого українського виробника олії, агрохолдингу «Кернел», хоч і не входять до складу індексу WIG-Ukraine, додали 4,58%.
- Навіть акції Coal Energy з шахтами, робота яких зупинена через війну, виросли в ціні на 4,62%.
