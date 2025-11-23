Samsung випустила оновлення безпеки для своїх флагманів (список)
Samsung продовжує поширювати листопадовий патч безпеки, і після серії Galaxy S24 оновлення отримали моделі Galaxy S25, Galaxy S23, а також нові та попередні складані Galaxy Fold7, Fold6, Flip7 і Flip6.
Пакет містить виправлення близько трьох десятків уразливостей у Android та фірмовому ПЗ Samsung.
Частина змін стосується пристроїв на базі Exynos.
Для серії Galaxy S23 оновлення вже доступне в Південній Кореї під номером S91xNKSS6EYK3. Патч також отримали моделі Galaxy S25, включно з версіями Plus, Ultra та FE — номер прошивки S93xNKSS7BYK5, обсяг перевищує 500 МБ.
Оновлення для складаних смартфонів Fold7, Fold6, Flip7 і Flip6 також стартувало в Кореї. Очікується, що найближчим часом патч стане доступним і в інших регіонах.
