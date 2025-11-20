Африканська країна запускає швидкісні поїзди в пустелі
Єгипет представив свій новий високошвидкісний пасажирський потяг Siemens Mobility Velaro, здатний розганятися до 250 км/год у пустелі.
Поїзд має вісім вагонів із 489 місцями, з яких майже сотня це місця у бізнес-класі.
Новий поїзд обіцяє скорочення часу в дорозі на 50% та зменшення викиду діоксид вуглецю (CO2) до 70% у порівнянні з автотранспортом.
Поїзд спеціально розроблений для суворих умов у єгипетській пустелі. Поїзд пройшов випробування на стійкість до різних видів піску та екстремальної спеки і оснащений сучасними системами фільтрації.
Високошвидкісні потяги курсуватимуть новою залізничною мережею протяжністю близько 2 000 км, що охопить 60 станцій, зокрема Каїр і нову адміністративну столицю (наразі країна будує нове місто в пустелі через перенаселеність Каїру). Загалом країна планує запустити 41 такий поїзд.
