Африканська країна запускає швидкісні поїзди в пустелі

Єгипет представив свій новий високошвидкісний пасажирський потяг Siemens Mobility Velaro, здатний розганятися до 250 км/год у пустелі.

Про це пише The Independent

Поїзд має вісім вагонів із 489 місцями, з яких майже сотня це місця у бізнес-класі.

Новий поїзд обіцяє скорочення часу в дорозі на 50% та зменшення викиду діоксид вуглецю (CO2) до 70% у порівнянні з автотранспортом.

Поїзд спеціально розроблений для суворих умов у єгипетській пустелі. Поїзд пройшов випробування на стійкість до різних видів піску та екстремальної спеки і оснащений сучасними системами фільтрації.

Високошвидкісні потяги курсуватимуть новою залізничною мережею протяжністю близько 2 000 км, що охопить 60 станцій, зокрема Каїр і нову адміністративну столицю (наразі країна будує нове місто в пустелі через перенаселеність Каїру). Загалом країна планує запустити 41 такий поїзд.

