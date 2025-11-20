На Одещині зареєстрували новий індустріальний парк: що там буде
Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення індустріального парку «НЕКСУС Одеса» до державного Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Про це очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Телеграмі.
Об’єкт створено на території Нерубайської територіальної громади Одеського району строком на 30 років.
«Ініціатор проєкту — компанія „Екостандарт Сервіс“, яка планує інвестувати разом із партнерами понад 747 млн грн. Уже в найближчі роки компанією буде вкладено близько 60 млн грн власних коштів для старту робіт», — зазначив Кіпер.
На цій території з’являться сучасні виробничі майданчики: від переробки харчових продуктів і будматеріалів до машинобудування та альтернативної енергетики.
«Це 21,6 га нових можливостей для бізнесу та орієнтовно 1000 нових робочих місць для мешканців Одеського району», — поінформував Кіпер.
