Кабмін додав до Реєстру новий індустріальний парк у Дрогобичі

Наразі у Реєстрі налічується 107 індустріальних парків. Зростання їх кількості свідчить про стабільну динаміку розвитку та реальний інтерес з боку бізнесу та громад.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про включення індустріального парку «Фенікс — Долина інновацій» до Реєстру індустріальних парків. Він розташований у місті Дрогобич, Львівської області.

Що там буде

На території парку загальною площею 11,12 га, що належить до земель промисловості, планується розміщення підприємств у таких сферах:

виробництво будівельних матеріалів та деревини;

виробництво побутових приладів;

виробництво машин і устаткування для агропромислового комплексу;

деревообробка;

хімічна промисловість;

альтернативна енергетика та суміжні напрями.

Що це дасть

Створення парку забезпечить до 500 нових робочих місць, сприятиме розвитку переробної промисловості, підвищенню інвестиційної привабливості Львівщини та формуванню нових можливостей для експорту української продукції.

«Індустріальні парки — це один із ключових інструментів реалізації політики „Зроблено в Україні“. Вони дозволяють створювати виробництва повного циклу, формують точки економічного зростання в регіонах і забезпечують нові робочі місця. Держава підтримує ініціаторів через програми стимулювання, що допомагають розвивати інфраструктуру, залучати інвесторів і пришвидшувати запуск виробничих майданчиків», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Інвестиції

Загальний обсяг інвестицій у розвиток «Фенікс — Долина інновацій» оцінюється у 474,3 млн грн, з яких:

кредитні кошти — 200,0 млн грн;

вклад потенційних учасників — 155,0 млн грн;

державне стимулювання — 60,0 млн грн;

фінансування від ініціатора створення — 59,3 млн грн.

Ініціатором створення виступає ТОВ «Фенікс — Долина інновацій».

Довідково

Цього року вже вилучено 8 парків, а найближчим часом планується виключення ще близько 20 що не працюють. Індустріальні парки — це практичне втілення політики «Зроблено в Україні». Вони створюють нові можливості для інвесторів, сприяють появі робочих місць та посилюють виробничий потенціал регіонів.

