Volkswagen зазнав збитків у 1,3 млрд євро через мита США та проблеми з електромобілями Porsche

Німецький автогігант Volkswagen повідомив про операційний збиток у розмірі 1,3 млрд євро за ІІІ квартал 2025 року, що стало наслідком високих витрат через американські мита та стратегічного перегляду електромобільного напряму в дочірній компанії Porsche.

Витрати і списання активів

Для порівняння: за аналогічний період минулого року група одержала прибуток у 2,8 млрд євро, хоча цьогорічні результати виявилися кращими за прогноз аналітиків, які очікували втрат у розмірі 1,7 млрд євро, згідно з опитуванням Visible Alpha.

Загалом мита, витрати та списання активів через оновлення модельного ряду Porsche призвели до фінансових втрат концерну в розмірі до 7,5 млрд євро. Крім того, перехід на електромобілі продовжує знижувати маржинальність бізнесу.

Адаптація до нових умов

Volkswagen наразі адаптує виробничі та фінансові процеси до нових імпортних тарифів у США, які, за оцінками компанії, можуть обійтися їй у 2025 році майже в 5 млрд євро.

Фінансовий директор Арно Антліц зазначив, що компанія зосередиться на оптимізації масштабів виробництва й ефективнішому використанні внутрішньогрупових синергій для підвищення стійкості до зовнішніх викликів.

Volkswagen зберіг прогноз на поточний рік, очікуючи операційну рентабельність на рівні 2−3% та доходи, близькі до торішніх показників.

