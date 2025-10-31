Volkswagen зазнав збитків у 1,3 млрд євро через мита США та проблеми з електромобілями Porsche
Німецький автогігант Volkswagen повідомив про операційний збиток у розмірі 1,3 млрд євро за ІІІ квартал 2025 року, що стало наслідком високих витрат через американські мита та стратегічного перегляду електромобільного напряму в дочірній компанії Porsche.
Про це повідомляє Reuters.
Витрати і списання активів
Для порівняння: за аналогічний період минулого року група одержала прибуток у 2,8 млрд євро, хоча цьогорічні результати виявилися кращими за прогноз аналітиків, які очікували втрат у розмірі 1,7 млрд євро, згідно з опитуванням Visible Alpha.
Загалом мита, витрати та списання активів через оновлення модельного ряду Porsche призвели до фінансових втрат концерну в розмірі до 7,5 млрд євро. Крім того, перехід на електромобілі продовжує знижувати маржинальність бізнесу.
Адаптація до нових умов
Volkswagen наразі адаптує виробничі та фінансові процеси до нових імпортних тарифів у США, які, за оцінками компанії, можуть обійтися їй у 2025 році майже в 5 млрд євро.
Фінансовий директор Арно Антліц зазначив, що компанія зосередиться на оптимізації масштабів виробництва й ефективнішому використанні внутрішньогрупових синергій для підвищення стійкості до зовнішніх викликів.
Volkswagen зберіг прогноз на поточний рік, очікуючи операційну рентабельність на рівні 2−3% та доходи, близькі до торішніх показників.
Поділитися новиною
Також за темою
Volkswagen зазнав збитків у 1,3 млрд євро через мита США та проблеми з електромобілями Porsche
«Східний експрес» повертається: коли його чекати (фото)
Кабмін додав до Реєстру новий індустріальний парк у Дрогобичі
Вартість угод M&A в Україні перевищила 800 млн доларів з початку року
Apple та Microsoft сягнули вартості $4 трлн
NVIDIA інвестує в Nokia 1 млрд доларів для розвитку штучного інтелекту