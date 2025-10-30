Вартість угод M&A в Україні перевищила 800 млн доларів з початку року Сьогодні 08:32 — Фондовий ринок

Український ринок злиттів і поглинань (M&A) продемонстрував помірне зростання за дев’ять місяців 2025 року.

Про це свідчить звіт KPMG.

У звітному періоді було зафіксовано 45 угод із загальною розголошеною вартістю 806 млн доларів США, що на 22% більше за кількістю та на 8% більше за вартістю порівняно з дев’ятьма місяцями 2024 року (37 угод із розголошеною вартістю 746 млн доларів США відповідно).

Відносно низька прозорість ринку, що залишається типовою рисою українського ринку M&A, і надалі впливає на доступність даних: частка угод із розкритою вартістю знизилась із 59% на основі даних за дев’ять місяців 2024 року до 53% на основі даних за дев’ять місяців 2025 року.

Дві значні угоди, вартість яких перевищила 100 млн доларів США, забезпечили 56% загальної розкритої вартості угод за дев’ять місяців 2025 року та стали основними рушіями ринкового зростання:

придбання компанією МХП, що спеціалізується на харчових та агротехнологіях, 92% акцій іспанської компанії Uvesa, одного з провідних виробників м’яса птиці та свинини, у межах угоди, що оцінюється більш ніж у 270 млн євро;

придбання компанією «Київстар» сервісу виклику авто та доставки «Уклон» за 155 млн доларів США.

Інфографіка: KPMG

Оскільки у третьому кварталі 2025 року не було угод вартістю понад 100 млн доларів США, перелік найбільших транзакцій залишився незмінним порівняно з першим півріччям 2025 року. Середня вартість угоди також збереглася на рівні аналогічного періоду попереднього року і становила 34 млн доларів США.

Угоди за участю українських інвесторів

Угоди за участю українських інвесторів залишаються основою українського ринку M&A. За дев’ять місяців 2025 року угоди з ними досягли 442 млн доларів США загальної вартості (порівняно з 212 млн доларів США за дев’ять місяців 2024 року). Це становить близько половини загальної вартості ринку за період, майже вдвічі більше, ніж у попередньому році. За кількістю частка угод за участю українських інвесторів зросла до 73% (проти 51% за дев’ять місяців 2024 року).

Інфографіка: KPMG

Загалом було укладено п’ять угод у сфері інновацій і технологій, дванадцять у сфері нерухомості та будівництва й шість в секторі сільського господарства, що разом забезпечили 85% загальної вартості угод за участю українських інвесторів та 70% їх кількості. Решта десять угод на суму 65 млн доларів США припала на інші сектори.

Придбання іноземних активів українськими інвесторами

Протягом дев’яти місяців 2025 року українські компанії продовжили інвестувати у закордонні активи, зберігаючи тенденції, зафіксовані у першому півріччі.

Угоди з придбання іноземних активів українськими інвесторами забезпечили 40% загальної вартості угод українського ринку M&A — 329 млн доларів США, що припадають лише на п’ять угод, або близько 10% від загальної кількості транзакцій. Це свідчить про зростання вартості та зменшення кількості угод порівняно з дев’ятьма місяцями 2024 року, коли було укладено десять угод на суму 85 млн доларів США.

Угоди з придбання іноземних активів були зосереджені переважно у секторах сільського господарства (дві угоди) та інновацій і технологій (три угоди). Українські IT-компанії продовжували курс на міжнародну експансію шляхом цільових придбань іноземних гравців. Серед найпоказовіших прикладів:

Sigma Software Group придбала американську консалтингову компанію A Society Group за 10 млн доларів США;

Ciklum придбала польську IT-компанію GoSolve Group за 5 млн доларів США;

TechMagic придбала польську консалтингову компанію Hitteps у межах угоди з нерозголошеною вартістю.

