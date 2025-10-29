США звільнили німецьку «дочку» «Роснафти» від нових енергетичних санкцій Сьогодні 20:27 — Фондовий ринок

США звільнили німецьку «дочку» «Роснафти» від нових енергетичних санкцій

Міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе заявила, що американський уряд надав письмові гарантії, що німецька «дочка» російської компанії «Роснафта» буде звільнена від нових енергетичних санкцій, оскільки цей актив більше не перебуває під контролем росії.

Про це вона заявила у коментарі Reuters, передає Суспільне.

Письмові гарантії від США

За словами Райхе, 27 жовтня США опублікували «лист підтримки», в якому визнали, що діяльність компанії «Роснафта» у Німеччині була повністю відокремлена від російської материнської компанії.

Німеччина звернулася до Вашингтона за роз’ясненнями після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

Читайте також Чи спрацюють санкції проти рф — Reuters

Берлін стверджував, що нафтопереробні заводи, що перебувають під опікою німецької держави з 2022 року, «відокремлені» від материнської групи, хоча є важливими для постачання палива в країну. Серед активів — НПЗ PCK у Шведті, один з найбільших у Німеччині, на який припадає понад 12% потужностей з перероблення в країні.

Німецький уряд конфіскував активи компанії «Роснафта» після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році й відтоді неодноразово продовжував термін довірчого управління.

Нагадаємо, 22 жовтня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції щодо рф. Вони торкнуться російських компаній «Роснафта» і «Лукойл». Обмеження запровадили у зв’язку з відсутністю серйозної прихильності росії до мирного процесу з припинення війни в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.