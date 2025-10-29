0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Лукойл» заявив, що хоче продати закордонні активи після введення санкцій США

Фондовий ринок
18
Компанія «Лукойл» почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів після американських санкцій.
Про це йдеться в заяві «Лукойла», передає Укрінформ.

Причини продажу

У заяві зазначається, що «у зв’язку з введенням обмежувальних заходів щодо компанії та її дочірніх компаній деякими країнами» оголошено про намір продати міжнародні активи.
Читайте також
«Розгляд заявок потенційних покупців розпочато. Продаж активів здійснюється відповідно до ліцензії OFAC на згортання діяльності. При необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення безперебійної роботи своїх зарубіжних активів», — йдеться в повідомленні.

Санкції США

Нагадаємо, 22 жовтня США ввели санкції проти «Лукойла» і «Роснафти». Обмеження щодо найбільших нафтовидобувників були введені «у зв’язку з відсутністю у росії серйозної прихильності мирному процесу, спрямованому на припинення війни в Україні», повідомило міністерство фінансів США.
Разом з головними організаціями «Лукойла» і «Роснафти» до списку потрапили дочірні підприємства, наприклад, ті, що проводять геологорозвідку, видобуток нафти і газу, керують родовищами, займаються логістикою.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems