«Лукойл» заявив, що хоче продати закордонні активи після введення санкцій США

Компанія «Лукойл» почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів після американських санкцій.

Про це йдеться в заяві «Лукойла», передає Укрінформ.

Причини продажу

У заяві зазначається, що «у зв’язку з введенням обмежувальних заходів щодо компанії та її дочірніх компаній деякими країнами» оголошено про намір продати міжнародні активи.

«Розгляд заявок потенційних покупців розпочато. Продаж активів здійснюється відповідно до ліцензії OFAC на згортання діяльності. При необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення безперебійної роботи своїх зарубіжних активів», — йдеться в повідомленні.

Санкції США

Нагадаємо, 22 жовтня США ввели санкції проти «Лукойла» і «Роснафти». Обмеження щодо найбільших нафтовидобувників були введені «у зв’язку з відсутністю у росії серйозної прихильності мирному процесу, спрямованому на припинення війни в Україні», повідомило міністерство фінансів США.

Разом з головними організаціями «Лукойла» і «Роснафти» до списку потрапили дочірні підприємства, наприклад, ті, що проводять геологорозвідку, видобуток нафти і газу, керують родовищами, займаються логістикою.

Укрінформ

