США вводят жесткие санкции против «Роснефти» и «Лукойла»: реакция ЕС

Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции в отношении россии. Они коснутся российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Об этом сообщают на сайте Министерства финансов США.

Ограничения вводятся в связи с отсутствием серьезной приверженности россии мирному процессу по прекращению войны в Украине.

«Сейчас самое время прекратить убийства и немедленно объявить перемирие. Учитывая отказ президента путина положить конец этой нелепой войне, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний россии, финансирующих военную машину Кремля. Министерство финансов готово принять дополнительные меры, если это будет необходимо для поддержки усилий президента Трампа по прекращению еще одной войны. Мы призываем наших союзников присоединиться к нам и придерживаться этих санкций», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Отмечается, что, кроме «Роснефти» и «Лукойла», санкции коснутся компаний, которые прямо или косвенно на 50% или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список напрямую. Речь идет о 28 дочерних компаниях «Роснефти» и 6 — «Лукойла».

Напомним, что ранее министр финансов США Скотт Бессент анонсировал существенное ужесточение санкций против россии. Он подчеркивал, что новые ограничения будут одними из самых больших санкций, которые США вводили против рф.

Реакция Европы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение США о санкциях против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний, которые стали первыми санкциями против россии во времена второй администрации Трампа.

Такое заявление она опубликовала в своем X.

Фон дер Ляйен отметила, что разговаривала с министром финансов США Скоттом Бессентом и приветствует решение США о санкциях против российских нефтяных гигантов на фоне игнорирования россией дипломатических усилий для прекращения войны.

