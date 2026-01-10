LG представила робота CLOiD, который может выполнять ряд бытовых задач
Компания LG анонсировала запуск своего нового робота CLOiD на базе искусственного интеллекта, способного выполнять ряд бытовых задач.
CLOiD — гуманоидное устройство, оснащенное процессором с ИИ, дисплеем, динамиками, камерами и сенсорами, позволяющими ему общаться с людьми с помощью голоса и визуальных «выражений лица».
Робот может изучать среду обитания и привычки пользователей, а также управлять подключенными домашними устройствами.
CLOiD имеет две роботизированные руки с плечевыми, локтевыми и запястными суставами, а также 5 пальцев, которые двигаются независимо. Передвигается он на колесах, используя технологии, схожие с роботизированными пылесосами LG.
По словам компании, робот способен брать предметы, расположенные на уровне колен и выше, поэтому поднимать вещи с пола он не может.
LG на выставке продемонстрирует несколько сценариев использования CLOID. Среди них — приготовление легкого завтрака, запуск цикла стирки и сборка постиранных вещей.
Компания подчеркнула, что CLOiD — это концепт, а не готовым продуктом для продажи.
LG планирует продолжать разработку домашних роботов с практическими функциями и интегрировать свои технологии в другие бытовые приборы, в частности холодильники с автоматическим открыванием дверей.
