Представлен новый Nissan X-Trail 2026 (фото, видео)

Технологии&Авто
2
Nissan X-Trail прошел модернизацию
Nissan X-Trail прошел модернизацию
Новый Nissan X-Trail был презентован в Париже и вскоре модель выйдет на европейский рынок.
Ее подробности раскрыли на официальном сайте Nissan.

Изменения в дизайне

Отличить Nissan X-Trail 2026 можно за более широкой решеткой радиатора, новыми фонарями и измененными бамперами. Кроме того, кроссовер получил другие 19-дюймовые диски.
Значительно более существенные изменения претерпел внедорожный Nissan X-Trail N-Trek — теперь он больше отличается от стандартной модели.
Среди его особенностей — более агрессивная решетка радиатора с глянцевой отделкой, более массивный передний бампер с красными вставками и специальные колесные диски с внедорожными шинами. Также установлены рейлинги для багажника на крыше, а логотип Nissan выкрашен в красный цвет.
В салоне всех Nissan X-Trail 2026 улучшили отделку (в N-Trek она водостойкая), а мультимедийную систему дополнили сервисами Google. По-прежнему кроссовер доступен в версиях на 5 и 7 мест. Кроме того, усовершенствовали камеры кругового обзора (теперь доступное трехмерное изображение) и систему полуавтономного движения.
Кроссовер доступен в версиях на 5 и 7 мест
Кроссовер доступен в версиях на 5 и 7 мест
Кроссовер Nissan X-Trail по-прежнему предлагают с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 163 л. с. и гибридной установкой e-Power, развивающей 204 л. с. с передним приводом и 213 л. с. — с полным.
Обновленный Nissan X-Trail будет предлагаться с несколькими силовыми установками
Обновленный Nissan X-Trail будет предлагаться с несколькими силовыми установками
