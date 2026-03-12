Photoshop вводит ИИ-ассистента, заменяющего профессиональное редактирование фотографий текстовым или голосовым промптингом Сегодня 04:29 — Технологии&Авто

Photoshop теперь доступен в публичной бета-версии для веб- и мобильных устройств

Компания Adobe ввела в свой популярный продукт — графический редактор Photoshop — ИИ-ассистента, что позволяет пользоваться текстовым или голосовым промптингом для редактирования фотографий.

Как сообщает компания в своем блоге, ИИ-ассистент в Photoshop доступен в публичной бета-версии для веб- и мобильных устройств.

Редактирование фото через текст или голос

Из-за использования ИИ-ассистента можно удалять ненужные вещи на фото, менять фон, улучшать освещение или настраивать цветовую гамму.

«Вы можете выбрать, будет ли AI Assistant применять редактирование автоматически, или будете направлять вас шаг за шагом, чтобы вы могли учиться в процессе. В Photoshop вы также можете использовать свой голос, чтобы запросить редактирование, которое вы хотите увидеть. Это упрощает редактирование «на ходу», — сообщила компания.

Новая функция AI Markup

В веб-версии Photoshop также представлена ​​новая функция под заглавием AI Markup, работающая на базе AI Assistant и доступная на контекстной панели задач.

С помощью AI Markup можно рисовать непосредственно на изображении и добавлять подсказки, где нужно внести изменения. «Например, вы можете пометить область изображения, а затем ввести подсказку, чтобы добавить туда цветы или горы. В считаные секунды Photoshop создаст чудесные результаты», — заверили в компании.

Новые ИИ-инструменты в Firefly Image Editor

Новые ИИ-инструменты также добавлены в Firefly Image Editor.

Это в частности:

генеративное заполнение: добавление, замена или уточнение элементов с учетом контекста;

генеративное удаление: быстрое удаление нежелательных объектов;

генеративное расширение: плавная адаптация изображений к новым размерам и соотношениям сторон;

генеративное масштабирование: увеличение разрешения и повышение четкости деталей.

С помощью Firefly можно создавать изображения с помощью более 25 моделей искусственного интеллекта, включая модели Adobe, Nano Banana 2 от Google, Image Generation от OpenAI, Gen-4.5 от Runway и Flux.2 [pro] от Black Forest Labs, а затем переходить к редактированию, не прерывая творческого процесса.

До 9 апреля платные подписчики Photoshop для веб- и мобильных устройств могут использовать неограниченное количество запросов с помощью AI Assistant, а в бесплатной версии Photoshop можно получить 20 бесплатных запросов к ИИ-ассистенту.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.