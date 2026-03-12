0 800 307 555
ру
Google интегрирует в Docs, Sheets, Slides и Drive новые AI-функции

Google объявила об интеграции AI-инструментов в свои приложения
Google объявила о запуске новых возможностей на базе Gemini в сервисах Google Docs, Google Sheets, Google Slides и Google Drive.
Компания Google объявила об интеграции AI-инструментов в свои приложения для оптимизации работы. Обновления будут доступны на сервисах Google Docs, Google Sheets, Google Slides и Google Drive.

Docs

Теперь в Docs доступна функция Help me create, позволяющая описать, что именно нужно сделать. Gemini сформирует первый проект документа на основе данных Gmail, Chat и Drive. После этого пользователь может редактировать отдельные части текста или улучшать стиль с помощью функции Help me write.
Также добавлена ​​функция Style Match, выравнивающая стиль и тон текста в документе, если над ним работают несколько человек.
Match format — позволяет воспроизвести структуру и стиль другого документа и заполнить его собственными данными.
Google интегрирует в Docs, Sheets, Slides и Drive новые AI-функции

Sheets

В приложении Sheets Gemini может создавать полностью отформатированные таблицы на основе информации из Gmail, Chat и Drive. Fill with Gemini позволяет мгновенно генерировать собственный текст, классифицировать и обобщать данные или получать информацию в режиме реального времени из Поиска Google.

Slides

В Slides пользователи могут генерировать редактируемый слайд, соответствующий стилю презентации, используя контекст из файлов, электронной почты и интернета. В будущем Google планирует добавить возможность создавать полную презентацию по одному запросу.
Google интегрирует в Docs, Sheets, Slides и Drive новые AI-функции

Drive

В Drive Gemini будет появляться в виде AI-обзора в результатах поиска, суммируя информацию из файлов и ссылаясь на источники. Также новая функция Ask Gemini in Drive позволяет задавать сложные вопросы по документам, письмам, календарю и данным из сети.
Инструменты Docs, Sheets и Slides доступны в бета-версии на английском языке для подписчиков Google AI Ultra и Pro по всему миру, а Drive — пока только в США.
По материалам:
vctr.media
Payment systems