Volvo запускает самое большое обновление ПО «по воздуху»

Технологии&Авто
10
Уже на этой неделе около 2,5 млн автомобилей Volvo в 85 странах мира получат новый пользовательский интерфейс
Компания Volvo запускает самое большое в истории компании обновление ПО через воздух. Уже на этой неделе около 2,5 млн автомобилей Volvo в 85 странах мира получат новый пользовательский интерфейс — Volvo Car UX.
Обновить авто смогут и владельцы Volvo в Украине, владеющие авто, начиная с 2021 модельного года. Каждому владельцу поступит информация о дате обновления на электронную почту в соответствии с датой старта нового функционала.

Обновленный интерфейс

Обновленный интерфейс центрального дисплея обеспечивает более простое и быстрое взаимодействие с авто, уменьшая количество нажатий для доступа к необходимым функциям.
Бесплатное обновление получат владельцы автомобилей Volvo, выпущенных с 2020 года, оснащенных встроенными сервисами Google. И
Новый пользовательский интерфейс построен на операционной системе Android Automotive и стандартно включает несколько сервисов Google. Теперь владельцы получат быстрый доступ к самым необходимым функциям из-за меньшего количества нажатий на экран.

Изменения на главном экране

Больше всего изменений претерпел главный экран. Самые распространенные приложения и элементы управления, такие как карты, медиа и телефон, теперь находятся непосредственно на главном экране. Это означает, что владельцам больше не нужно выходить из Google Maps, чтобы изменить музыку или открыть другие функции.
Также появилась контекстная панель, которая меняет информацию на экране в зависимости от ситуации. Она может показывать недавно использованные приложения или другие полезные функции. К примеру, во время движения на низкой скорости на экране появляется значок внешних камер, который помогает владельцам маневрировать в узких местах.
Обновление также готовит автомобили к оптимальному разговорному опыту с искусственным интеллектом с помощью Google Gemini. Он появится в автомобилях позже этой весной.
Авто
