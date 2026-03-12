0 800 307 555
Zoom обновляет инструменты для работы

Компания Zoom представила новые инструменты на основе искусственного интеллекта
Zoom анонсировал новые инструменты на базе искусственного интеллекта, в частности, офисный пакет AI Docs, Slides и Sheets и фотореалистичные аватары, которые смогут представлять пользователей во время онлайн-встреч.
Об этом сообщает TechCrunch.

Новые инструменты

Компания Zoom представила новые инструменты на базе искусственного интеллекта, среди которых фотореалистичные аватары для онлайн-встреч и собственный набор офисных программ. В ближайшее время пользователи могут использовать эти аватары во время видеовызовов, а также в сервисах для записи видеосообщений.
Главная новинка — аватары с искусственным интеллектом, которые могут представлять пользователя во время встречи. Компания анонсировала эту функцию еще в прошлом году, теперь она начнет появляться для пользователей. Аватары создают фотореалистическую копию человека: система воспроизводит внешность, мимику, движения губ и глаз.
По замыслу компании такая функция станет полезной в ситуациях, когда пользователь не хочет или не может включать камеру. В этом случае аватар может воспроизводить подготовленное выступление или сообщение во время встречи. Технология будет работать как в обычных видеовызовах, так и в асинхронных видеосообщениях.
Наряду с этой функцией Zoom добавляет систему обнаружения дипфейков. Если платформа зафиксирует замену видео или аудио во время звонка, она предупредит участников встречи о потенциальной имперсонации.
Кроме того, компания объявила о запуске собственного офисного пакета на базе искусственного интеллекта. В него входят инструменты:
  • AI Docs — для создания документов;
  • AI Slides — для подготовки презентаций;
  • AI Sheets — для работы с таблицами и данными.
Эти сервисы смогут создавать черновики документов, презентации или таблицы на основе стенограмм встреч или данных из других сервисов. К примеру, пользователи смогут превратить итоги онлайн-совещания в документ или презентацию.
Отдельное обновление получит сервис Workvivo, который используют для внутренней коммуникации с сотрудниками. В нем появится ИИ-помощник, который может подключаться к другим рабочим сервисам, включая Slack, Salesforce, ServiceNow, Gmail, Outlook, Asana и Jira. Благодаря этому пользователи смогут задавать вопросы и получать ответы из разных корпоративных баз знаний.
Еще одна новая функция — конструктор агентов с искусственным интеллектом, позволяющий создавать собственных агентов без технических знаний. Пользователи смогут описывать задачи, после чего система будет создавать агенты, которые будут выполнять эти действия на различных платформах по вызову пользователя.
Для разработчиков Zoom также готовит API для распознавания речи, изображений и речевого интеллекта, которые можно разворачивать локально или в облаке.
Кроме новых инструментов компания обновляет интерфейс чата: система будет использовать искусственный интеллект для выделения ключевых идей в разговорах и создания кратких итогов обсуждений. Параллельно Zoom планирует унифицировать дизайн приложения на разных платформах — настольных, мобильных и вебверсиях — чтобы пользователям было проще находить инструменты искусственного интеллекта, такие как заметки встреч, вопросы к совещаниям или транскрипции.
По материалам:
vctr.media
ТехнологииИИ
Payment systems