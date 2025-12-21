Zoom запускает вебверсию своего ИИ-ассистента с доступом для бесплатных пользователей Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Zoom представил вебверсию своего ИИ-ассистента в рамках релиза AI Companion 3.0. Теперь бесплатные пользователи также получили доступ к функциям помощника, например создание итогов встреч, формирование списков задач или получение аналитики по результатам звонков, но с определенными ограничениями.

Об этом пишет TechCrunch.

Компания сообщила, что пользователи базового тарифа смогут использовать ИИ-ассистента для трех встреч ежемесячно. Для каждой из них будут доступны резюме, возможность задавать вопросы во время звонка и функции ИИ-заметок.

Кроме того, они могут задать до 20 вопросов через боковую панель или новый веб-интерфейс. Также предусмотрено платное расширение за $10 для полноценного доступа ко всем функциям ИИ-ассистента.

На новом веб-интерфейсе компания также добавляет подсказки для разговора, чтобы информировать пользователей о том, что может делать помощник.

Zoom сообщил, что с этим обновлением помощник также может получать информацию со сторонних сервисов, таких как Google Drive и Microsoft OneDrive, а также все хранящиеся в Zoom данные.

Компания заявила, что вскоре добавит поддержку Gmail и Microsoft Outlook в качестве коннекторов.

ИИ-ассистент также генерирует ежедневный отчет, подытоживающий встречи, задачи и обновления за день. Более того, помощник может создавать дальнейшие задания и черновики электронных писем.

Zoom также добавляет новые функции для создания и управления документами. Благодаря обновлению ассистента, пользователи могут создавать черновики и редактировать документы, опираясь на детали проведенных встреч.

Компания отмечает, что работу над проектом можно начать непосредственно в интерфейсе помощника, а затем перенести его в Zoom Docs для совместной работы с командой. Поддерживается экспорт документов в форматы MD, PDF, Microsoft Word и Zoom Docs.

