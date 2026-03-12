0 800 307 555
Meta вводит новую комиссию за рекламу

Технологии&Авто
44
Meta переводит налог на цифровые услуги на рекламодателей
Meta переводит налог на цифровые услуги на рекламодателей
Компания Meta планирует ввести новые комиссии по размещению, которые будут применяться к рекламе, отображаемой в отдельных юрисдикциях. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Что такое комиссия за размещение

Комиссия за размещение — это дополнительный сбор, который может применяться к рекламным кампаниям в некоторых странах. Размер комиссии зависит не от места регистрации компании, а от того, где находится аудитория, и в каких странах показываются рекламные объявления.
Meta определила следующие ставки комиссии:
  • Австрия — 5%
  • Франция — 3%
  • Италия — 3%
  • Испания — 3%
  • Турция — 5%
  • Великобритания — 2%
В компании отмечают, что список стран и ставки могут меняться со временем.
В Meta объясняют, что стоимость показа рекламы в отдельных странах меняется из-за обновлений законодательства, в том числе налогов на цифровые услуги. Ранее компания самостоятельно покрывала эти расходы. Введение новой комиссии должно помочь адаптироваться к регуляторным изменениям и соответствовать отраслевым правилам.

Как будет работать новая комиссия

Комиссия будет добавляться к рекламным расходам после показа объявлений. К примеру, если рекламная кампания на 100 долларов показывается в Италии, где действует комиссия 3%, общая сумма будет составлять:
  • 100 долларов — расходы на рекламу;
  • 3 доллара — комиссия за размещение.
Общая сумма к оплате составит 103 доллара. При этом НДС или другие налоги будут начисляться дополнительно.

Как новые правила повлияют на рекламодателей

Meta не будет использовать бюджеты кампаний для покрытия комиссий за размещение. Сумма комиссии будет добавляться после показа рекламы. Комиссия за размещение применяется ко всем объявлениям в любых форматах (статические или видео). Комиссия будет взиматься, в частности, за объявление в WhatsApp с переходом к сообщениям, а также за маркетинговые сообщения, счета за которые выставляются вместе со счетами за рекламу. К другим платным сообщениям в WhatsApp не применяются комиссии по размещению.
Комиссии за размещение применяются ко всем способам оплаты. Для полной прозрачности все комиссии будут распределены по юрисдикциям (например, «Цифровые услуги в Италии»). Все налоги (например НДС) будут начисляться дополнительно к общей сумме.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
MetaНалоги
