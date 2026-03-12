0 800 307 555
Какие авто искали украинцы в начале 2026 года (инфографика)

Какие авто искали украинцы в начале 2026 года (инфографика)
Какие авто искали украинцы в начале 2026 года (инфографика)
Эксперты поделились автомобильным исследованием поисковых запросов украинцев в начале 2026 года.
Украинский маркетплейс AUTO.RIA, предоставивший результаты finance.ua, провел исследование рынка новых и подержанных авто, представленных на платформе в январе-феврале 2026 года.
Эксперты проанализировали, как менялся спрос на электромобили после отмены льгот на растаможку, как авто менялись в цене и какие бренды продавались быстрее всего.
Какие авто искали украинцы в начале 2026 года (инфографика)

Электромобили

Какие авто искали украинцы в начале 2026 года (инфографика)
Средняя цена на подержанные электромобили выросла с ноября 2025 года на 1500 долларов США. Значительное удорожание произошло уже в январе после отмены льгот на растаможку.
Относительно новых электромобилей — эксперты наблюдают резкое уменьшение поисковых запросов: с 20,35% в декабре 2025 года до 10,31% в феврале 2026 года (от общего количества поисковых запросов новых автомобилей на AUTO. RIA).

Подержанные автомобили

Какие авто искали украинцы в начале 2026 года (инфографика)
Быстрее всего в начале 2026 года продавались Daewoo Lanos (21 день); за ним — Chevrolet Aveo (25 дней); BMW 5 Series и BMW 3 Series в среднем покупали соответственно за 26 и 28 дней.
Согласно аналитике AUTO. RIA по поисковым запросам украинцев в начале 2026 года, чаще всего искали дизельные автомобили, меньше всего — гибриды (HEV, PHEV< MHEV).
Какие авто искали украинцы в начале 2026 года (инфографика)

Новые автомобили

В начале 2026 года заметно, что клиенты AUTO. RIA несколько меньше стали искать новые автомобили, однако резкого снижения запросов не наблюдается.
Какие авто искали украинцы в начале 2026 года (инфографика)
Украинцы быстрее всего покупали новые авто бренды Zeekr (32 дня), Suzuki (37 дней) и Hundai (39 дней).
Среди поисковых запросов новых авто лидерство удерживают бензиновые автомобили, за ними — дизельные и электро.
Какие авто искали украинцы в начале 2026 года (инфографика)
В феврале 2026 года внутренний рынок подержанных легковых автомобилей продемонстрировал ожидаемое снижение активности после аномального роста в предыдущие периоды.
В течение месяца было зафиксированы 56 551 сделка купли-продажи, что свидетельствует о заметной негативной динамике. По сравнению с январем объем перепродаж уменьшился на 31,9%, а к февралю 2025 года падение составило 36,9%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто

