Какие авто искали украинцы в начале 2026 года (инфографика)

Эксперты поделились автомобильным исследованием поисковых запросов украинцев в начале 2026 года.

Украинский маркетплейс AUTO.RIA , предоставивший результаты finance.ua, провел исследование рынка новых и подержанных авто, представленных на платформе в январе-феврале 2026 года.

Эксперты проанализировали, как менялся спрос на электромобили после отмены льгот на растаможку, как авто менялись в цене и какие бренды продавались быстрее всего.

Электромобили

Средняя цена на подержанные электромобили выросла с ноября 2025 года на 1500 долларов США. Значительное удорожание произошло уже в январе после отмены льгот на растаможку.

Относительно новых электромобилей — эксперты наблюдают резкое уменьшение поисковых запросов: с 20,35% в декабре 2025 года до 10,31% в феврале 2026 года (от общего количества поисковых запросов новых автомобилей на AUTO. RIA).

Подержанные автомобили

Быстрее всего в начале 2026 года продавались Daewoo Lanos (21 день); за ним — Chevrolet Aveo (25 дней); BMW 5 Series и BMW 3 Series в среднем покупали соответственно за 26 и 28 дней.

Согласно аналитике AUTO. RIA по поисковым запросам украинцев в начале 2026 года, чаще всего искали дизельные автомобили, меньше всего — гибриды (HEV, PHEV< MHEV).

Новые автомобили

В начале 2026 года заметно, что клиенты AUTO. RIA несколько меньше стали искать новые автомобили, однако резкого снижения запросов не наблюдается.

Украинцы быстрее всего покупали новые авто бренды Zeekr (32 дня), Suzuki (37 дней) и Hundai (39 дней).

Среди поисковых запросов новых авто лидерство удерживают бензиновые автомобили, за ними — дизельные и электро.

В феврале 2026 года внутренний рынок подержанных легковых автомобилей продемонстрировал ожидаемое снижение активности после аномального роста в предыдущие периоды.

В течение месяца было зафиксированы 56 551 сделка купли-продажи, что свидетельствует о заметной негативной динамике. По сравнению с январем объем перепродаж уменьшился на 31,9%, а к февралю 2025 года падение составило 36,9%.

