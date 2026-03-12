ЕС может разрешить смартфоны без зарядного порта
Несколько лет назад Европейский Союз ввел обязательное использование USB Type-C разъема в смартфонах и других электронных устройствах. Однако сейчас в ЕС обсуждается возможность следующего технологического перехода — появление смартфонов без зарядного порта.
Как пишет Gassenhauer Altenburg, сейчас за кулисами в Брюсселе ведутся переговоры, которые в конечном счете могут сделать зарядный разъем смартфона полностью ненужным. Вместо того чтобы снова вводить новый стандарт кабелей, Евросоюз хочет проложить путь к будущему, в котором смартфоны смогут функционировать полностью без зарядного порта.
Как работает действующее правило
В издании напомнили, что с 2024 года в ЕС вступило в силу правило: новые смартфоны, планшеты, наушники и многие другие устройства должны иметь разъем USB Type-C, если они заряжаются с помощью кабеля.
Кроме того, Комиссия ЕС оставила небольшую, но решающую лазейку: разъем USB Type-C обязателен только, если устройство поддерживает классическую проводную зарядку. Теоретически смартфон без зарядного разъема, который заряжается исключительно беспроводным способом, отвечает текущим требованиям ЕС.
В первую очередь требование ЕС коснулось компании Apple. Все смартфоны линейки iPhone, а также планшеты iPad ранее подзаряжались с помощью проприетарного разъема Lightning, но после вступления в силу требования Евросоюза устройства стали заряжаться с помощью USB Type-C.
Слухи об iPhone без разъемов
В издании отметили, что уже несколько лет ходят слухи о том, что Apple разрабатывает iPhone, у которого не будет разъема для зарядки. Внутренние обсуждения предусматривают отказ от всех разъемов и последовательный переход на беспроводные решения для зарядки и передачи данных через iCloud и Wi-Fi.
Читайте также
В издании добавили, что, согласно сообщениям из промышленных кругов, Apple временно приостановила реализацию этой идеи из-за опасений конфликта с новым регламентом ЕС. После официального заявления Комиссии о том, что только устройства с проводной зарядкой должны предлагать USB Type-C, путь теперь свободен. Таким образом, iPhone без разъемов для зарядки не будет нарушать правила, а полностью отвечать требованиям.
Почему замена батареи часто лучше покупки нового смартфона
Главная причина, по которой старые смартфоны начинают казаться «медленными», — отнюдь не слабый процессор, а деградация аккумулятора.
Со временем батарея теряет емкость: примерно через три года она может опуститься ниже 80%. Это приводит к более быстрой разрядке и даже снижению производительности устройства, поскольку система сама ограничивает мощность для стабильной работы.
При этом современное «железо» смартфонов уже достигло уровня, когда даже 2−3 года после покупки оно без проблем справляется с большинством задач — мессенджерами, соцсетями, видео и серфингом в интернете. Поэтому новые модели часто дают лишь незначительные улучшения, не всегда заметные в повседневном использовании.
Поделиться новостью
Также по теме
ЕС может разрешить смартфоны без зарядного порта
Zoom обновляет инструменты для работы
Photoshop вводит ИИ-ассистента, заменяющего профессиональное редактирование фотографий текстовым или голосовым промптингом
Представлен новый Nissan X-Trail 2026 (фото, видео)
Volvo запускает самое большое обновление ПО «по воздуху»
Google интегрирует в Docs, Sheets, Slides и Drive новые AI-функции