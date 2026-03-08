Смартфоны Samsung теперь можно использовать вместо ключей для дома
Samsung добавила в приложение Wallet функцию Digital Home Key, которая позволяет открыть дверь вашего дома всего одним прикосновением, без использования физических ключей.
Об этом пишет The Verge, Android Central.
Как это работает
Samsung Digital Home Key, аналог Apple Home Key, работает на базе протокола Aliro от CSA (Connectivity Standards Alliance).
Впервые ее анонсировали еще в 2024 году, но публичный запуск пришлось отложить, поскольку сам стандарт, позволяющий пользователям разблокировать любой замок с помощью смартфона, появился только в феврале этого года.
Новый стандарт использует ближнюю радиосвязь (NFC) для технологии разблокировки касанием, а также поддерживает сверхширокополосную связь (UWB), что позволяет разблокировать дверь во время приближения, не доставая смартфон.
С марта Digital Home Key будет доступен на смартфонах Samsung в выбранных регионах, но, очевидно, что для работы функции понадобится и умный замок.
Стандарт Aliro поддерживают не так много поставщиков, но одним из них является фирма Aqara с продуктом U400 (он так же работает с Apple Home Key).
Чтобы добавить цифровой ключ в Wallet, нужно заранее настроить совместимый умный замок через SmartThings с помощью Matter.
К тому же NFC и UWB поддерживают не все смартфоны Samsung, в перечне доступных — Galaxy Z Fold 4 и Galaxy S22 Ultra, а также более новые модели.
В анонсе отмечается, что пользователи будут защищены через технологию Samsung Knox, поэтому домашний ключ будет безопасно храниться на устройстве. В приложении Wallet доступны биометрические варианты разблокировки или PIN-код.
