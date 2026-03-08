0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Смартфоны Samsung теперь можно использовать вместо ключей для дома

Технологии&Авто
16
Приложение Wallet
Приложение Wallet
Samsung добавила в приложение Wallet функцию Digital Home Key, которая позволяет открыть дверь вашего дома всего одним прикосновением, без использования физических ключей.
Об этом пишет The Verge, Android Central.

Как это работает

Samsung Digital Home Key, аналог Apple Home Key, работает на базе протокола Aliro от CSA (Connectivity Standards Alliance).
Впервые ее анонсировали еще в 2024 году, но публичный запуск пришлось отложить, поскольку сам стандарт, позволяющий пользователям разблокировать любой замок с помощью смартфона, появился только в феврале этого года.
Читайте также
Новый стандарт использует ближнюю радиосвязь (NFC) для технологии разблокировки касанием, а также поддерживает сверхширокополосную связь (UWB), что позволяет разблокировать дверь во время приближения, не доставая смартфон.
Samsung Digital Home Key
Samsung Digital Home Key
С марта Digital Home Key будет доступен на смартфонах Samsung в выбранных регионах, но, очевидно, что для работы функции понадобится и умный замок.
Стандарт Aliro поддерживают не так много поставщиков, но одним из них является фирма Aqara с продуктом U400 (он так же работает с Apple Home Key).
Читайте также
Чтобы добавить цифровой ключ в Wallet, нужно заранее настроить совместимый умный замок через SmartThings с помощью Matter.
К тому же NFC и UWB поддерживают не все смартфоны Samsung, в перечне доступных — Galaxy Z Fold 4 и Galaxy S22 Ultra, а также более новые модели.
В анонсе отмечается, что пользователи будут защищены через технологию Samsung Knox, поэтому домашний ключ будет безопасно храниться на устройстве. В приложении Wallet доступны биометрические варианты разблокировки или PIN-код.
По материалам:
ITC.ua
SamsungСмартфоны
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems