Смартфоны Samsung теперь можно использовать вместо ключей для дома Сегодня 02:08 — Технологии&Авто

Приложение Wallet

Samsung добавила в приложение Wallet функцию Digital Home Key, которая позволяет открыть дверь вашего дома всего одним прикосновением, без использования физических ключей.

Как это работает

Samsung Digital Home Key, аналог Apple Home Key, работает на базе протокола Aliro от CSA (Connectivity Standards Alliance).

Впервые ее анонсировали еще в 2024 году, но публичный запуск пришлось отложить, поскольку сам стандарт, позволяющий пользователям разблокировать любой замок с помощью смартфона, появился только в феврале этого года.

Читайте также Samsung Wallet получил поддержку цифрового ключа для автомобилей Toyota

Новый стандарт использует ближнюю радиосвязь (NFC) для технологии разблокировки касанием, а также поддерживает сверхширокополосную связь (UWB), что позволяет разблокировать дверь во время приближения, не доставая смартфон.

Samsung Digital Home Key

С марта Digital Home Key будет доступен на смартфонах Samsung в выбранных регионах, но, очевидно, что для работы функции понадобится и умный замок.

Стандарт Aliro поддерживают не так много поставщиков, но одним из них является фирма Aqara с продуктом U400 (он так же работает с Apple Home Key).

Читайте также Porsche планирует сделать ключ к автомобилю цифровым: как это будет работать

Чтобы добавить цифровой ключ в Wallet, нужно заранее настроить совместимый умный замок через SmartThings с помощью Matter.

К тому же NFC и UWB поддерживают не все смартфоны Samsung, в перечне доступных — Galaxy Z Fold 4 и Galaxy S22 Ultra, а также более новые модели.

В анонсе отмечается, что пользователи будут защищены через технологию Samsung Knox, поэтому домашний ключ будет безопасно храниться на устройстве. В приложении Wallet доступны биометрические варианты разблокировки или PIN-код.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.