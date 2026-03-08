Названы самые экономичные гибридные кроссоверы в 2026 году Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

Kia Niro – самый экономный гибридный кроссовер в 2026 году

Самым экономичным гибридным кроссовером признан Kia Niro 2026 года. В рейтинг также попали Toyota Corolla Cross Hybrid, Kia Sportage Hybrid, Honda CR-V, Lexus NX 350h и Ford Escape AWD HEV

Об этом написал Slash Gear.

Современные кроссоверы демонстрируют высокую топливную экономию благодаря развитию гибридных технологий и совершенствованию двигателей. Использование электрифицированных силовых агрегатов позволяет новым SUV потреблять топливо на уровне компактных моделей прошлого.

Абсолютный лидер

Kia Niro 2026 продолжает доминировать в рейтингах топливной эффективности среди автомобилей, не требующих зарядки от сети.

Гибридная установка на базе двигателя объемом 1,6л генерирует мощность 139 л.с. и обеспечивает средний расход топлива около 4,4 л/100 км. В городском цикле показатель потребления составляет 4,4 л/100 км, а на шоссе цифра достигает 4,3 л/100 км.

Благодаря топливному баку на 42 л этот переднеприводный кроссовер способен преодолеть более 933 км на одной заправке. Модельный ряд 2026 года лишился плагин-гибридной версии, однако предлагает четыре разных комплектации.

Достойные конкуренты

Следующую позицию в списке наиболее бережливых занимает Toyota Corolla Cross Hybrid с показателем потребления 5,6 л/100 км.

Аналогичную эффективность показывает Kia Sportage Hybrid. Обе модели остаются лидерами сегмента по соотношению габаритов и расхода ресурсов.

Среди других предложений 2026 года выделяются Honda CR-V и Lexus NX 350h, которые потребляют примерно 5,9 л/100 км.

Замыкает список наиболее выгодных вариантов полноприводный Ford Escape AWD HEV с результатом 6 л/100 км.





