Лучшие премиальные подержанные кроссоверы: ТОП-10 моделей

Эксперты составили список премиальных подержанных кроссоверов. Такие модели на вторичном рынке привлекают своими ценами. Эти машины предлагают богатое оснащение, качество и стиль. К тому же в ТОП-10 попали самые надежные машины.

Лучшие автомобили нашли в WhatCar. Список насчитывает популярные и дорогие машины. Однако кроссоверы с пробегом становятся гораздо доступнее.

Почему вообще следует задуматься о покупке премиального автомобиля с пробегом? Такой вариант отлично подойдет покупателям, желающим получить больше качества, роскоши и комфорта за свои деньги.

Иногда подобные машины на вторичном рынке могут не сильно отличаться в цене от более простых массовых моделей.

Лучшие премиальные подержанные кроссоверы в 2026 году:

Porsche Macan (с 2014 года); Tesla Model Y (с 2022 г.); BMW X5 (бензин и плагин-гибрид, с 2018 г.); Mercedes GLB (с 2019 г.); BMW iX3 (2021−2025); Mercedes GLC (с 2015 г.); Land Rover Defender (с 2020 г.); Mercedes EQA (с 2021 г.); BMW X3 (дизель, 2018−2024); Volvo XC60 (плагин-гибрид, с 2017 года).

