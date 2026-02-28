Лучшие премиальные подержанные кроссоверы: ТОП-10 моделей
Эксперты составили список премиальных подержанных кроссоверов. Такие модели на вторичном рынке привлекают своими ценами. Эти машины предлагают богатое оснащение, качество и стиль. К тому же в ТОП-10 попали самые надежные машины.
Лучшие автомобили нашли в WhatCar. Список насчитывает популярные и дорогие машины. Однако кроссоверы с пробегом становятся гораздо доступнее.
Почему вообще следует задуматься о покупке премиального автомобиля с пробегом? Такой вариант отлично подойдет покупателям, желающим получить больше качества, роскоши и комфорта за свои деньги.
Иногда подобные машины на вторичном рынке могут не сильно отличаться в цене от более простых массовых моделей.
Лучшие премиальные подержанные кроссоверы в 2026 году:
- Porsche Macan (с 2014 года);
- Tesla Model Y (с 2022 г.);
- BMW X5 (бензин и плагин-гибрид, с 2018 г.);
- Mercedes GLB (с 2019 г.);
- BMW iX3 (2021−2025);
- Mercedes GLC (с 2015 г.);
- Land Rover Defender (с 2020 г.);
- Mercedes EQA (с 2021 г.);
- BMW X3 (дизель, 2018−2024);
- Volvo XC60 (плагин-гибрид, с 2017 года).
