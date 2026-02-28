0 800 307 555
Лучшие премиальные подержанные кроссоверы: ТОП-10 моделей

Технологии&Авто
Porsche Macan 2017
Эксперты составили список премиальных подержанных кроссоверов. Такие модели на вторичном рынке привлекают своими ценами. Эти машины предлагают богатое оснащение, качество и стиль. К тому же в ТОП-10 попали самые надежные машины.
Лучшие автомобили нашли в WhatCar. Список насчитывает популярные и дорогие машины. Однако кроссоверы с пробегом становятся гораздо доступнее.
Почему вообще следует задуматься о покупке премиального автомобиля с пробегом? Такой вариант отлично подойдет покупателям, желающим получить больше качества, роскоши и комфорта за свои деньги.
Иногда подобные машины на вторичном рынке могут не сильно отличаться в цене от более простых массовых моделей.

Лучшие премиальные подержанные кроссоверы в 2026 году:

  1. Porsche Macan (с 2014 года);
  2. Tesla Model Y (с 2022 г.);
  3. BMW X5 (бензин и плагин-гибрид, с 2018 г.);
  4. Mercedes GLB (с 2019 г.);
  5. BMW iX3 (2021−2025);
  6. Mercedes GLC (с 2015 г.);
  7. Land Rover Defender (с 2020 г.);
  8. Mercedes EQA (с 2021 г.);
  9. BMW X3 (дизель, 2018−2024);
  10. Volvo XC60 (плагин-гибрид, с 2017 года).
По материалам:
Обозреватель
АвтоКроссовер
