0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У WhatsApp появилась новая функция для групповых бесед

Технологии&Авто
13
WhatsApp добавил новую функцию в групповые чаты
WhatsApp добавил новую функцию в групповые чаты
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая администраторам и участникам групп отправлять недавние сообщения новым участникам.
Об этом сообщили в блоге компании.

Как работает новая функция в WhatsApp

«История групповых сообщений, как и все другие личные сообщения, защищена сквозным шифрованием, что предоставляет вам более быстрый и более конфиденциальный способ поддерживать разговоры без лишних снимков экрана и ненужной пересылки сообщений», — отметили в компании.
Читайте также
Там рассказали, что после добавления в групповую беседу нового участника появится опция отправки ему недавних сообщений — от 25 до 100.
«Это упрощает процесс: новые участники могут читать только актуальные недавние сообщения, а другие члены группы будут видеть сообщения, которыми поделились», — добавили в компании.
Для этого необходимо отправить историю сообщений, но администраторы могут отключить эти настройки для своих групп. Администраторы всегда могут делиться историей сообщений.
Читайте также
«Для прозрачности, когда посылается история сообщений, все участники группы получают уведомления с четкими отметками времени и информацией об отправителе, а история сообщений визуально отличается от обычных сообщений», — говорится в блоге.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems