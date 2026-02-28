У WhatsApp появилась новая функция для групповых бесед Сегодня 02:13 — Технологии&Авто

WhatsApp добавил новую функцию в групповые чаты

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая администраторам и участникам групп отправлять недавние сообщения новым участникам.

Об этом сообщили в блоге компании.

Как работает новая функция в WhatsApp

«История групповых сообщений, как и все другие личные сообщения, защищена сквозным шифрованием, что предоставляет вам более быстрый и более конфиденциальный способ поддерживать разговоры без лишних снимков экрана и ненужной пересылки сообщений», — отметили в компании.

Там рассказали, что после добавления в групповую беседу нового участника появится опция отправки ему недавних сообщений — от 25 до 100.

«Это упрощает процесс: новые участники могут читать только актуальные недавние сообщения, а другие члены группы будут видеть сообщения, которыми поделились», — добавили в компании.

Для этого необходимо отправить историю сообщений, но администраторы могут отключить эти настройки для своих групп. Администраторы всегда могут делиться историей сообщений.

«Для прозрачности, когда посылается история сообщений, все участники группы получают уведомления с четкими отметками времени и информацией об отправителе, а история сообщений визуально отличается от обычных сообщений», — говорится в блоге.

