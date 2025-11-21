0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

WhatsApp тестирует поддержку нескольких аккаунтов на одном iPhone: когда заработает функция

Технологии&Авто
91
WhatsApp тестирует поддержку нескольких аккаунтов на одном iPhone: когда заработает функция
WhatsApp тестирует поддержку нескольких аккаунтов на одном iPhone: когда заработает функция
Популярный мессенджер WhatsApp продолжает расширять функциональность. Так, в новой beta-версии приложения для iPhone тестировщики заметили поддержку мультиаккаунтов, которая раньше была доступна только на Android. Эта функция может существенно упростить работу пользователей, объединяющих личное и рабочее общение.

Кому сейчас доступно несколько аккаунтов WhatsApp на iPhone

Как сообщает WABetaInfo, этот функционал был замечен в свежей beta-версии приложения WhatsApp. Специалисты утверждают, что поддержка нескольких аккаунтов на iOS активно тестируется, однако Meta официально еще не объявила о таком обновлении.

Как будет работать мультиаккаунт

В настройках мессенджера появится возможность добавить второй профиль и быстро переключаться между ними. На этапе тестирования WhatsApp позволяет привязать к устройству два аккаунта, независимо от времени их создания.
Для каждого профиля хранятся отдельно:
  • история чатов;
  • параметры резервного копирования;
  • настройка медиа и конфиденциальности;
  • звуки уведомлений.
Мессенджер также показывает, с какого аккаунта получено новое сообщение.

Где появится новая опция

Предполагается, что функция будет интегрирована в раздел Account List или в отдельную кнопку рядом с QR-кодом. Пользователи смогут добавить уже существующий аккаунт или создать новый. Через QR также планируется синхронизация чатов и настроек.
Переключение между профилями будет работать как через меню, так и через жесты — в частности, длительное нажатие на вкладку настроек или быстрый двойной тап.
Все аккаунты будут поддерживать App Lock — Face ID, пароль или другой способ авторизации. При переходе в защищенный профиль пользователю придется пройти повторную аутентификацию.
Когда функция станет доступной широкой публике, пока не сообщается.
По материалам:
Ми - Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems