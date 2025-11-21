WhatsApp тестирует поддержку нескольких аккаунтов на одном iPhone: когда заработает функция Сегодня 00:16 — Технологии&Авто

Популярный мессенджер WhatsApp продолжает расширять функциональность. Так, в новой beta-версии приложения для iPhone тестировщики заметили поддержку мультиаккаунтов, которая раньше была доступна только на Android. Эта функция может существенно упростить работу пользователей, объединяющих личное и рабочее общение.

Кому сейчас доступно несколько аккаунтов WhatsApp на iPhone

Как сообщает WABetaInfo, этот функционал был замечен в свежей beta-версии приложения WhatsApp. Специалисты утверждают, что поддержка нескольких аккаунтов на iOS активно тестируется, однако Meta официально еще не объявила о таком обновлении.

Как будет работать мультиаккаунт

В настройках мессенджера появится возможность добавить второй профиль и быстро переключаться между ними. На этапе тестирования WhatsApp позволяет привязать к устройству два аккаунта, независимо от времени их создания.

Для каждого профиля хранятся отдельно:

история чатов;

параметры резервного копирования;

настройка медиа и конфиденциальности;

звуки уведомлений.

Мессенджер также показывает, с какого аккаунта получено новое сообщение.

Где появится новая опция

Предполагается, что функция будет интегрирована в раздел Account List или в отдельную кнопку рядом с QR-кодом. Пользователи смогут добавить уже существующий аккаунт или создать новый. Через QR также планируется синхронизация чатов и настроек.

Переключение между профилями будет работать как через меню, так и через жесты — в частности, длительное нажатие на вкладку настроек или быстрый двойной тап.

Все аккаунты будут поддерживать App Lock — Face ID, пароль или другой способ авторизации. При переходе в защищенный профиль пользователю придется пройти повторную аутентификацию.

Когда функция станет доступной широкой публике, пока не сообщается.

