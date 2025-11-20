YouTube возвращает личные сообщения Вчера 23:45 — Технологии&Авто

YouTube возвращает личные сообщения

YouTube официально подтвердил запуск нового эксперимента — тестирование прямого обмена сообщениями внутри мобильной версии платформы. Функция, позволяющая отправлять видео и обсуждать их в приватных чатах, может стать значительным обновлением экосистемы сервиса.

Несмотря на растущий интерес пользователей, новый функционал пока доступен только в отдельных странах и имеет ряд особенностей, о которых сервис сообщил заранее.

Почему YouTube возвращает личные чаты

Личные сообщения уже существовали на платформе в 2017—2019 годах. Тогда сервис пытался создать альтернативный канал коммуникации, однако из-за низкой популярности и смещения фокуса на открытые комментарии функцию закрыли.

В то же время спрос на личное взаимодействие между пользователями рос. По словам YouTube, возможность делиться роликами в личных чатах оставалась одним из самых частых запросов сообщества, что и стало причиной возвращения функции в тестовом формате.

Где и для кого доступны новые DMs

Пока YouTube открыл доступ к личным сообщениям только взрослым пользователям в Ирландии и Польше. Это первый этап более широкого тестирования, по результатам которого сервис решит, следует ли расширять функцию на другие рынки.

Новая функция личных сообщений доступна исключительно в мобильном приложении YouTube, участвовать в эксперименте могут только совершеннолетние пользователи, а сам интерфейс напоминает предыдущую систему DMs, позволяя отправлять видео и общаться в личных чатах.

Хотя YouTube говорит о личных чатах, компания сразу предупреждает, что переписка не является полностью конфиденциальной.

Система автоматически сканирует часть сообщений, чтобы выявлять потенциальные нарушения правил платформы. Если алгоритм заметит рискованный контент, то его могут передать модераторам для ручной проверки.

