Ford представил обновленный Transit 2026 с цифровыми возможностями (фото)

Ford Transit, остающийся самым популярным коммерческим фургоном в США, в 2026 году получает комплексное обновление.

Модель сохранила знакомый дизайн, но получила новые эмблемы, модернизированные задние фонари с датчиками слепых зон и новый цвет для корпоративных клиентов — Wild Green Metallic.

Наибольшие изменения — внутри. Transit получил новую электронную архитектуру, позволяющую производить «воздушные» обновления программного обеспечения. В салоне появились 8-дюймовая цифровая приборная панель и 12-дюймовая мультимедийная система SYNC 4, а также модем 5G и запуск двигателя кнопкой.

Все версии оснащены системой безопасности Ford Co-Pilot360 с передними и задними датчиками, а при желании можно выбрать расширенный пакет Co-Pilot360 2.0. Для бизнеса предлагаются обновленные телематические сервисы Ford Pro, позволяющие отслеживать техническое состояние и использование авто.

Электрический E-Transit получил новый тепловой насос, повышающий эффективность, и вариант с удлиненной колесной базой. В линейке остались бензиновые V6 мощностью 275 и 300 л.с., а также электрическая версия с батареей 89 кВтч и мотором на 266 л.с.

Среди новых опций — пакет подключения с годом неограниченного Wi-Fi, потоковыми сервисами и Alexa. Для грузовых версий была добавлена ​​функция Delivery Assist, которая автоматически блокирует авто и включает аварийные огни во время доставки.

