0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ford представил обновленный Transit 2026 с цифровыми возможностями (фото)

Технологии&Авто
214
Ford представил обновленный Transit 2026 с цифровыми возможностями (фото)
Ford представил обновленный Transit 2026 с цифровыми возможностями (фото)
Ford Transit, остающийся самым популярным коммерческим фургоном в США, в 2026 году получает комплексное обновление.
Модель сохранила знакомый дизайн, но получила новые эмблемы, модернизированные задние фонари с датчиками слепых зон и новый цвет для корпоративных клиентов — Wild Green Metallic.
Наибольшие изменения — внутри. Transit получил новую электронную архитектуру, позволяющую производить «воздушные» обновления программного обеспечения. В салоне появились 8-дюймовая цифровая приборная панель и 12-дюймовая мультимедийная система SYNC 4, а также модем 5G и запуск двигателя кнопкой.
Все версии оснащены системой безопасности Ford Co-Pilot360 с передними и задними датчиками, а при желании можно выбрать расширенный пакет Co-Pilot360 2.0. Для бизнеса предлагаются обновленные телематические сервисы Ford Pro, позволяющие отслеживать техническое состояние и использование авто.
Читайте также
Ford представил обновленный Transit 2026 с цифровыми возможностями (фото)
Электрический E-Transit получил новый тепловой насос, повышающий эффективность, и вариант с удлиненной колесной базой. В линейке остались бензиновые V6 мощностью 275 и 300 л.с., а также электрическая версия с батареей 89 кВтч и мотором на 266 л.с.
Ford представил обновленный Transit 2026 с цифровыми возможностями (фото)
Среди новых опций — пакет подключения с годом неограниченного Wi-Fi, потоковыми сервисами и Alexa. Для грузовых версий была добавлена ​​функция Delivery Assist, которая автоматически блокирует авто и включает аварийные огни во время доставки.
По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems