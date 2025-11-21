Nokia сократит и продаст часть бизнеса, чтобы сосредоточиться на работе с ИИ Сегодня 01:30 — Технологии&Авто

Nokia сократит и продаст часть бизнеса, чтобы сосредоточиться на работе с ИИ

Nokia планирует масштабную реструктуризацию бизнеса, чтобы сосредоточиться на развитии инфраструктуры для ИИ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Nokia продаст нерентабельные активы и объединит четыре текущих подразделения в две основные бизнес-единицы: мобильные сети и сетевую инфраструктуру.

Подразделение сетевой инфраструктуры охватит оптические сети, которые поставляют огромные объемы данных, необходимых для работы центров обработки данных ИИ.

В Nokia ожидают от €2,7 млрд до €3,2 млрд операционной прибыли к 2028 году.

Клиенты из сферы ИИ и облачных технологий обеспечили 6% чистого дохода в третьем квартале, поэтому руководство называет это направление «наибольшей возможностью».

Исполнительный директор Nokia Джастин Отар отметил, что компания «удваивает усилия» в направлении сетевой инфраструктуры, которая должна стать ключом к развитию ИИ.

Компания также интегрирует свой патентный бизнес Nokia Technologies и подразделение облачных и сетевых сервисов в мобильный сегмент.

Подразделение оборонных технологий будет оставаться отдельным бизнес-инкубатором.

Среди активов, которые компания планирует продать, есть фиксированный беспроводной доступ 5G (Fixed Wireless Access) и микроволновая связь.

