Nokia сократит и продаст часть бизнеса, чтобы сосредоточиться на работе с ИИ
Nokia планирует масштабную реструктуризацию бизнеса, чтобы сосредоточиться на развитии инфраструктуры для ИИ.
Об этом сообщает Bloomberg.
Nokia продаст нерентабельные активы и объединит четыре текущих подразделения в две основные бизнес-единицы: мобильные сети и сетевую инфраструктуру.
Подразделение сетевой инфраструктуры охватит оптические сети, которые поставляют огромные объемы данных, необходимых для работы центров обработки данных ИИ.
В Nokia ожидают от €2,7 млрд до €3,2 млрд операционной прибыли к 2028 году.
Клиенты из сферы ИИ и облачных технологий обеспечили 6% чистого дохода в третьем квартале, поэтому руководство называет это направление «наибольшей возможностью».
Исполнительный директор Nokia Джастин Отар отметил, что компания «удваивает усилия» в направлении сетевой инфраструктуры, которая должна стать ключом к развитию ИИ.
Компания также интегрирует свой патентный бизнес Nokia Technologies и подразделение облачных и сетевых сервисов в мобильный сегмент.
Подразделение оборонных технологий будет оставаться отдельным бизнес-инкубатором.
Среди активов, которые компания планирует продать, есть фиксированный беспроводной доступ 5G (Fixed Wireless Access) и микроволновая связь.
Поделиться новостью
Также по теме
VW показал более дешевого конкурента для собственной Jetta (фото)
Президент США откладывает пошлины на полупроводники — Reuters
Ford представил обновленный Transit 2026 с цифровыми возможностями (фото)
Nokia сократит и продаст часть бизнеса, чтобы сосредоточиться на работе с ИИ
WhatsApp тестирует поддержку нескольких аккаунтов на одном iPhone: когда заработает функция
YouTube возвращает личные сообщения