В 2025 году выйдут последние кнопочные телефоны Nokia — Finance.ua

В 2025 году выйдут последние кнопочные телефоны Nokia
Компания планирует выпустить несколько переизданных моделей Nokia в течение 2025 года. Этот выпуск станет по сути прощальным туром одного из самых знаковых брендов в истории мобильной связи.
Будущая линейка — это путешествие в начале 2000-х. Среди ожидаемых моделей — Nokia 3510 4G, Nokia 5710XA 4G (2025), Nokia 130 Music (2G), Nokia 150 Music (2G) и Nokia 8310 4G.
Эти устройства не являются смартфонами и даже не пытаются ими казаться. Это простые, кнопочные телефоны, созданные для пользователей, предпочитающих минимализм или стремящихся избавиться от перегрузки современными приложениями.
Все эти новинки 2025 года — скорее не возрождение, а продуманный прощальный жест. Уже к марту 2026 года стратегия совместного брендинга — HMD на упаковке и Nokia на корпусе — будет официально завершена. Это станет концом целой эпохи.
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