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Raiffeisen требует €3,15 млрд от российской компании: что решил суд

Фондовый рынок
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Здание Raiffeisen Bank International
Здание Raiffeisen Bank International
Региональный суд в Вене заочно обязал находящуюся под санкциями Европейского Союза российскую компанию Rasperia выплатить Raiffeisen Bank International (RBI) около €3,15 млрд ($3,60 млрд) компенсации.
Об этом пишет Reuters.

У Rasperia есть четыре недели на обжалование

Как отмечается, Rasperia имеет четыре недели, чтобы обжаловать решение суда. Если компания не подаст апелляцию, решение вступит в силу, после чего RBI обратится к австрийскому регулятору финансового рынка с просьбой разморозить активы Rasperia в Австрии. Это позволит банку добиваться выполнения решения по выплате компенсации.
К замороженным в рамках санкций ЕС активам относятся 28,5 млн. акций австрийской строительной группы Strabag, дивиденды, начисленные с 2021 года, а также средства от сокращения капитала, проведенного в марте 2024 года.
«Мы несем ответственность перед акционерами Raiffeisen Bank International за эффективное урегулирование ущерба, нанесенного в россии. Такое решение является важным шагом в этом процессе», — заявил генеральный директор RBI Михаэль Голлерер.

Из-за чего возник спор

Иск RBI связан с неудавшейся сделкой 2023 года, в рамках которой российское подразделение банка планировало приобрести долю Rasperia в Strabag. Впоследствии от сделки отказались из-за опасений возможных санкционных рисков.
После этого российский суд обязал российскую дочернюю компанию RBI выплатить Rasperia €2 млрд. компенсации.
В ответ австрийский банк стал добиваться компенсации за счет замороженных активов Rasperia в Австрии.
RBI требовал от российской компании около €3,15 млрд, утверждая, что решение российского суда принесло банку значительные убытки.
По материалам:
Finance.ua
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