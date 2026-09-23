Raiffeisen требует €3,15 млрд от российской компании: что решил суд

Региональный суд в Вене заочно обязал находящуюся под санкциями Европейского Союза российскую компанию Rasperia выплатить Raiffeisen Bank International (RBI) около €3,15 млрд ($3,60 млрд) компенсации.

Об этом пишет Reuters.

У Rasperia есть четыре недели на обжалование

Как отмечается, Rasperia имеет четыре недели, чтобы обжаловать решение суда. Если компания не подаст апелляцию, решение вступит в силу, после чего RBI обратится к австрийскому регулятору финансового рынка с просьбой разморозить активы Rasperia в Австрии. Это позволит банку добиваться выполнения решения по выплате компенсации.

К замороженным в рамках санкций ЕС активам относятся 28,5 млн. акций австрийской строительной группы Strabag, дивиденды, начисленные с 2021 года, а также средства от сокращения капитала, проведенного в марте 2024 года.

«Мы несем ответственность перед акционерами Raiffeisen Bank International за эффективное урегулирование ущерба, нанесенного в россии. Такое решение является важным шагом в этом процессе», — заявил генеральный директор RBI Михаэль Голлерер.

Из-за чего возник спор

Иск RBI связан с неудавшейся сделкой 2023 года, в рамках которой российское подразделение банка планировало приобрести долю Rasperia в Strabag. Впоследствии от сделки отказались из-за опасений возможных санкционных рисков.

После этого российский суд обязал российскую дочернюю компанию RBI выплатить Rasperia €2 млрд. компенсации.

В ответ австрийский банк стал добиваться компенсации за счет замороженных активов Rasperia в Австрии.