ПриватБанк выставил на продажу стадион «Днепр-Арена» за 140,7 млн ​​грн Сегодня 07:21 — Фондовый рынок

ПриватБанк выставил на открытый аукцион в системе Прозорро. Продажи один из крупнейших спортивных объектов Днепра — футбольный стадион Днепр-Арена и учебно-тренировочную базу. Стартовая цена лота составляет 140701416 грн.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Объекты были приобретены банком в счет погашения задолженности по кредитам, выданным в национализацию ПриватБанка, и не используются в его основной деятельности.

Когда состоится аукцион

Дата аукциона — 6 октября 2026 года, гарантийный взнос для участия — 7 035 070,80 грн (5% от стартовой цены лота).

Подать предложение, принять участие в аукционе и следить за ходом торгов можно на сайте Прозорро.Продажи.

Реализация стадиона «Днепр-Арена» и учебно-тренировочной базы предусмотрена Стратегией и оперативным планом управления проблемными активами, утвержденными решением Наблюдательного совета ПриватБанка.

Какие требования к потенциальным покупателям

Продажа производится исключительно через открытую конкурентную процедуру.

Важно также, что потенциальные покупатели должны не находиться под санкциями, не быть связанными с юрисдикциями неприемлемо высокого риска, не иметь коррупционных правонарушений, не быть причастными к финансированию терроризма и отмыванию средств, не быть зарегистрированными в оффшорных зонах с непрозрачной структурой собственности владельцев банка.

Продажа происходит исключительно через открытую конкурентную процедуру.

Что входит в «Днепр-Арену»

«Днепр-Арена» — футбольный стадион европейского класса в Днепре, рассчитанный на 31 003 зрителя, реконструированный и открытый в 2008 году. Стадион расположен по адресу: г. Днепр, ул. Херсонская, 7

В комплекс входят футбольное поле размером 105×68 м, раздевалки, залы для разминки, тренажерный зал, тренерские комнаты, помещения для представителей медиа и судей, VIP-ложа на 296 мест, ресторан на 550 мест и автостоянки на 19 мест для автобусов и 326 мест для автомобилей.

Поле оборудовано системами подогрева и автоматического полива и освещением для проведения матчей в вечернее время.

«Днепр-Арена» — футбольный стадион европейского класса в Днепре

Что входит в учебно-тренировочную базу

Учебно-тренировочная база расположена в лесопарковой зоне жилого массива Приднепровск в городе Днепре. Она была построена в 1971 году и реконструирована в 2010 году. Местонахождение тренировочной базы: г. Днепр, пер. Михаила Дидевича, 12 и 14.

В ее состав входят три поля с искусственным и четыре поля с натуральным покрытием, крытое футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 506 мест, коттеджный городок для проживания футболистов и два офисно-жилищных корпуса.

Также комплекс включает медико-восстановительный центр, конференц-зал, помещение для тренерского состава, бассейн, тренажерный зал, сауну и душевые.

Учебно-тренировочная база расположена в лесопарковой зоне жилого массива Приднепровск в городе Днепре.