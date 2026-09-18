Эксперты сообщили, какой бренд ноутбуков самый надежный в 2026 году Сегодня 03:40 — Фондовый рынок Эксперты сообщили, какой бренд ноутбуков самый надежный в 2026 году

При выборе ноутбука стоит учитывать много факторов — время автономной работы, производительность процессора, удобство клавиатуры, однако это не имеет значения, если ноутбук не прослужит долго.

Как пишет Slashgear , когда речь идет о прочности и долговечности, есть один бренд, отличающийся среди других — Apple.

«Mac до сих пор остаются крепкими и качественно изготовленными. Большинство моих прослужили более 10 лет», — написал один пользователь Reddit.

Издание отмечает, что ноутбуки Apple производятся из прочного и легкого металла, а именно имеют алюминиевый корпус, который рассчитан на ежедневное использование.

«В разных компонентах, таких как клавиатура и динамики, используются внутренние металлические опорные пластины, что не только делает ноутбуки прочными снаружи, но и помогает отводить тепло от аккумулятора. Программное обеспечение ноутбуков Apple считается не менее надежным: пользователи отмечают, что у них реже возникают проблемы с производительностью, чем у других, Ее техника реже дает сбои и зависает», — говорится в материале.

В частности, «Consumer Reports» признало Apple самым надежным брендом ноутбуков после анализа более 75 000 ответов на опрос. В то же время показатель надежности Apple значительно превышает показатели других брендов, включая LG, HP, Samsung и Lenovo.

«Consumer Reports» определяет надежность на основе вероятного количества проблем, которые могут возникнуть в течение трех лет эксплуатации.

Slashgear также поставил Apple на первое место по надежности ноутбуков, отметив впечатляющий средний срок эксплуатации их MacBook.

Потому CNET назвал MacBook Air M 5 лучшим ноутбуком 2026 года. По показателям автономности и производительности он получил почти идеальные оценки, что вывело его на первое место в рейтинге. В то же время в полном обзоре издание отметило надежную конструкцию ноутбука и «чрезвычайно стабильную» производительность процессора.

В свою очередь издание Wired тоже поставило этот ноутбук во главу угла в своем рейтинге благодаря тому, что все его компоненты имеют «высокое качество». Производительность и время автономной работы тоже выделились посреди остальных.