Эксперты сообщили, какой бренд ноутбуков самый надежный в 2026 году

При выборе ноутбука стоит учитывать много факторов — время автономной работы, производительность процессора, удобство клавиатуры, однако это не имеет значения, если ноутбук не прослужит долго.
Как пишет Slashgear, когда речь идет о прочности и долговечности, есть один бренд, отличающийся среди других — Apple.
«Mac до сих пор остаются крепкими и качественно изготовленными. Большинство моих прослужили более 10 лет», — написал один пользователь Reddit.
Издание отмечает, что ноутбуки Apple производятся из прочного и легкого металла, а именно имеют алюминиевый корпус, который рассчитан на ежедневное использование.
«В разных компонентах, таких как клавиатура и динамики, используются внутренние металлические опорные пластины, что не только делает ноутбуки прочными снаружи, но и помогает отводить тепло от аккумулятора. Программное обеспечение ноутбуков Apple считается не менее надежным: пользователи отмечают, что у них реже возникают проблемы с производительностью, чем у других, Ее техника реже дает сбои и зависает», — говорится в материале.
В частности, «Consumer Reports» признало Apple самым надежным брендом ноутбуков после анализа более 75 000 ответов на опрос. В то же время показатель надежности Apple значительно превышает показатели других брендов, включая LG, HP, Samsung и Lenovo.
«Consumer Reports» определяет надежность на основе вероятного количества проблем, которые могут возникнуть в течение трех лет эксплуатации.
Slashgear также поставил Apple на первое место по надежности ноутбуков, отметив впечатляющий средний срок эксплуатации их MacBook.
Потому CNET назвал MacBook Air M5 лучшим ноутбуком 2026 года. По показателям автономности и производительности он получил почти идеальные оценки, что вывело его на первое место в рейтинге. В то же время в полном обзоре издание отметило надежную конструкцию ноутбука и «чрезвычайно стабильную» производительность процессора.
В свою очередь издание Wired тоже поставило этот ноутбук во главу угла в своем рейтинге благодаря тому, что все его компоненты имеют «высокое качество». Производительность и время автономной работы тоже выделились посреди остальных.
«Конечно, элегантный дизайн, прочность и производительность MacBook Air с процессором M5 имеют свою цену — многие обозреватели на разных сайтах были разочарованы базовой ценой в 1 299 долларов, что на 200 долларов дороже предыдущей модели», — добавили в материале.