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Верховная Рада ввела новые инструменты привлечения капитала

Фондовый рынок
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Новые механизмы должны сформировать отдельный сегмент рынка капитала
Новые механизмы должны сформировать отдельный сегмент рынка капитала
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 15172 «О секьюритизации и облигациях с покрытием». Документ создает правовую основу для внедрения в Украине новых инструментов привлечения долгосрочного капитала.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
По данным НКЦБФР, новые механизмы должны сформировать отдельный сегмент рынка капитала, через который средства инвесторов смогут направляться на кредитование, жилье, инфраструктуру и бизнес.
«Секьюритизация и облигации с покрытием — это механизмы, через которые долгосрочный капитал может работать на кредитование, жилье, бизнес и восстановление страны. Для нас это действительно историческое решение», — отметил глава НКЦБФР Алексей Семенюк.
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Как это будет работать

Секьюритизация позволяет объединить активы, генерирующие будущие денежные потоки, например ипотечные или другие кредиты, в пул и привлекать под них финансирование через рынок капитала.
Это дает возможность финансовым учреждениям не ждать много лет полного погашения ранее выданных кредитов, а получать новый ресурс и направлять его на дальнейшее кредитование экономики.
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Для проведения таких операций закон предусматривает специализированное финансовое учреждение и механизмы обособления активов, обеспечивающих выплаты инвесторам.

Что такое облигации с покрытием

Облигации с покрытием работают по другой модели. Выполнение обязательств перед их владельцами дополнительно обеспечивается специально сформированным пулом активов. Это создает дополнительный уровень защиты инвестора и открывает эмитентам еще один канал для привлечения долгосрочного финансирования.
Закон также устанавливает требования к участникам нового рынка, управление рисками и раскрытие информации, механизмы защиты инвесторов, а также определяет полномочия НКЦБФР и Национального банка Украины по регулированию и надзору.

Ипотека может стать доступнее

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев добавил, что благодаря этому законопроекту банки смогут привлекать дополнительные ресурсы для развития ипотечного кредитования, в частности, для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.
«Мы работаем над Государственной программой строительства доступного жилья, которая должна создать возможность для украинских семей приобретать жилье в кредит на длительный срок по фиксированной ставке. Чтобы такая программа могла работать масштабно, нужны не только бюджетные средства, но и финансовые механизмы, которые позволят привлекать так называемые „длинные“ деньги. Именно здесь важна секьюритизация: она позволяет превращать финансовые активы, в частности требования по ипотечным кредитам, в инструмент для привлечения нового финансирования», — объясняет нардеп.
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То есть, банки и другие финансовые учреждения получают дополнительные возможности привлекать ресурсы для нового кредитования, не дожидаясь погашения ранее выданных займов.
В то же время, законопроект устанавливает четкие правила для этого рынка: требования к качеству активов, участников и управления рисками, ограничения в отношении связанных с государством-агрессором, подсанкционных лиц и других запрещенных организаций и персон, а также дополнительные гарантии для потребителей финансовых услуг и инвесторов.

Закон включает евроинтеграционный компонент

В основу документа лег анализ потребностей украинского рынка и практический диалог с бизнесом и его участниками.
Закон имеет важное евроинтеграционное измерение: новое регулирование приближает Украину к правилам Европейского Союза в сфере секьюритизации и облигаций с покрытием и формирует финансовую инфраструктуру, понятную украинским и международным инвесторам.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Европейский орган по ценным бумагам и рынкам (ESMA) определили практические направления сотрудничества в рамках подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз.
Украина постепенно переходит в правила ЕС в сфере рынков капитала. Поэтому Комиссия уже работает над тем, чтобы украинское регулирование и надзор отвечали европейским требованиям, а участники рынка готовы работать по этим правилам после вступления Украины в ЕС.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Фондовый рынокИнвестицииЗаконопроекты
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