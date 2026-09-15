В Хмельницкой области построят новый ветропарк — детали Сегодня 12:12 — Энергетика В Хмельницкой области построят новый ветропарк — детали

ООО «ВЭС Солобковцы» планирует строительство ветровой электростанции мощностью до 117 МВт на территории Солобковецкой и Ярмолинецкой общин Хмельницкого района Хмельницкой области.

Такое сообщение о планируемой деятельности обнародовано в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду, говорилось в выпуске ExPro Renewables Weekly.

Ветропарк может состоять из 15 турбин

Проект предусматривает установку до 15 ветроэнергетических установок мощностью до 7,8 МВт каждая. Таким образом, максимальная установленная мощность ВЭС может составлять до 117 МВт.

Высота башен ветротурбин предполагается до 168 м, диаметр ротора — до 175 м. Ориентировочная площадь земельного участка для размещения одной турбины будет составлять до 0,6 га.

По основной технической альтернативе электростанцию ​​планируют подсоединить кабельными линиями 35 кВ к новой подстанции 110/35 кВ. В качестве альтернативного варианта рассматривается использование воздушных линий 35 кВ.

В рамках проекта планируется обустройство технологических проездов, строительных площадок и другой необходимой инфраструктуры.

ВЭУ должны быть размещены на земельных участках, которые находятся в использовании компании. Для реализации проекта их целевое назначение планируется изменить на земле для размещения, строительства и эксплуатации объектов энергогенерирующих предприятий.