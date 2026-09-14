Трамп призвал Зеленского прекратить удары по запасам дизтоплива в россии Сегодня 18:00 — Энергетика Президент США Дональд Трамп посещает Открытый чемпионат Ирландии по гольфу Amgen в гольф-клубе Trump International Golf Links в Дунбеге, Ирландия, www.politico.eu

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по запасам дизельного топлива в россии. По словам Трампа, подобные атаки приводят к дефициту горючего в мире.

Об этом он заявил в воскресенье на полях турнира Irish Open в Ирландии, проходящем в его клубе Doonbeg, передает «Европейская правда».

Отвечая на вопрос о нынешнем росте мировых цен на топливо, в частности на дизель, цена на который в США в пятницу достигла рекордных 6 долларов за галлон, Трамп настаивал на том, что причиной скачка цен являются действия Украины, а не его собственная война с Ираном, резко ограничившая поставки нефти из Ближнего Востока.

Что заявил Трамп

Трамп сообщил, что представители его администрации обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить атаки по любым российским объектам, производящим дизельное топливо.

«Господу Зеленскому нужно сделать одно. Он должен прекратить уничтожать мощности по производству дизельного горючего в россии. Пусть он атакует другие цели, но не объекты по производству дизельного топлива, поскольку это влечет за собой дефицит этого горючего», — сказал Трамп.

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Американский лидер утверждал, что конфликт, инициированный Вашингтоном в отношении Ирана более шести месяцев назад, не является причиной этого дефицита.

«Это происходит не из-за Ближнего Востока. Это следствие событий, связанных с россией и Украиной. Поэтому мы говорили об этом с Зеленским. Есть множество других целей. Не трогайте объекты по производству дизельного топлива, потому что это вредит миру», — заявил Трамп.