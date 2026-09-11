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Канада выделит Украине 757 млн ​​канадских долларов для подготовки к зиме

Энергетика
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Украина и Канада подписали Совместное заявление об углублении энергетического сотрудничества
Украина и Канада подписали Совместное заявление об углублении энергетического сотрудничества
Канада предоставит Украине 757 млн канадских долларов на закупку газа и подготовку к зиме, еще 210 млн канадских долларов на поддержку энергетики.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
В Калгари первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль принял участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Марком Карни.

Канада увеличит поддержку энергетики Украины

«Канада — один из ключевых партнеров Украины в сфере энергетической безопасности. Наши стратегические направления сотрудничества: развитие ядерно-топливного цикла, привлечение канадских технологий в сфере малых модульных реакторов (SMR), восстановление электросетей, газодобывающей инфраструктуры, внедрение цифровых решений и усиление киберзащиты энергетических объектов», — отметил Шмыгаль.
Как сообщил глава Минэнерго, во время встречи речь шла о срочной поддержке, которая необходима Украине для подготовки к зиме.
«Канада предоставит Украине 757 млн ​​канадских долларов через программы ЕБРР для поддержки экстренных закупок природного газа и формирования необходимых запасов в преддверии зимы. Поздравляем диалог о долгосрочных соглашениях о поставках СПГ из Канады в Украину», — добавил Шмыгаль.
По его словам, Канада внесет в Фонд поддержки энергетики еще 10 млн. канадских долларов. Таким образом, общий вклад Канады в Фонд достигнет 100 млн канадских долларов.
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Украина и Канада будут развивать сотрудничество в ядерной энергетике

Кроме того, Украина и Канада будут развивать стратегическое сотрудничество в ядерной энергетике. В частности, предполагается дальнейшее партнерство между «Энергоатомом» и Cameco относительно долгосрочных поставок урана и услуг по конверсии до 2035 года.
В совместном заявлении также отмечается важность продолжения сотрудничества в сфере гидроэнергетики, возобновляемой энергетики и устойчивости сетей.

Канада выделит $200 млн на энергетические проекты

Шмыгаль сообщил, что Export Development Canada выделяет 200 млн. канадских долларов для поддержки приоритетных проектов в Украине, в том числе в сфере гидроэнергетической инфраструктуры. Стороны будут продолжать обмен информацией и знаниями модернизации электроэнергетической системы, гидроэнергетики, технологий накопления энергии, восстановления инфраструктуры и повышения устойчивости электросетей.
«Инвестиции. Развиваем диалог об участии канадского частного сектора в восстановлении энергетического сектора Украины, в частности, в сферах энергетического оборудования, инженерных услуг, технической экспертизы, цифровых технологий, кибербезопасности и операционной устойчивости», — отметил Шмыгаль.
Министры будут продолжать принимать соответствующие меры и определять практические возможности для сотрудничества в определенных приоритетных областях, реализуя положения Меморандума о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества в энергетическом секторе от февраля 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
ШмыгальКанадаЭнергетика
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