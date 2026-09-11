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Какие цены на АЗС 11 сентября (инфографика)

Энергетика
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Какие цены на АЗС 11 сентября (инфографика)
Какие цены на АЗС 11 сентября (инфографика)
«Укрнефть» держит самые низкие ценники среди крупных операторов. Но премиальный бензин 95 (Energy) подешевел сразу на 3,00 грн/л — до 81,90 грн/л, сравнявшись со стоимостью обычного А-95 в рамках акции.
Напомним, ранее директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн сообщил, АЗС могут поднять цены на топливо на 4,5−5 гривен/литр в ближайшие недели.
По его данным, цены на дизтопливо в Лондоне уже выше $1400/т, бензин тоже взлетел. Это почти апрельские максимумы, а июльские — и вовсе остались позади. Причина — новое обострение в Иране.
Какие цены на АЗС 11 сентября (инфографика)
Ранее писали, что сеть WOG повысила стоимость всех видов горючего. Бензин 100, Mustang 95, 95 Евро, а также ДТ Mustang и ДТ Евро-5 подорожали на 1,00 грн/л. Автогаз — самый дорогой из предложенных, за сутки прибавил в цене 1,00 грн/л и стоит 45,50 грн/л.
В то же время писали, что владельцы электромобилей сэкономили 72 млрд грн на топливе. С начала полномасштабного вторжения парк аккумуляторных электромобилей в Украине вырос в пять раз, а общая мощность общественной зарядной инфраструктуры увеличилась почти в три раза.
По состоянию на 2026 год в Украине зарегистрировано более 250 тысяч электромобилей, а количество зарядных точек превысило 8 тысяч.
Поскольку более 85% дизельного топлива и бензина Украина импортирует, использование электромобилей позволило избежать расходов на закупку нефти на сумму 16 млрд грн (312 млн евро).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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