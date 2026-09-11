Какие цены на АЗС 11 сентября (инфографика) Сегодня 10:24 — Энергетика Какие цены на АЗС 11 сентября (инфографика)

«Укрнефть» держит самые низкие ценники среди крупных операторов. Но премиальный бензин 95 (Energy) подешевел сразу на 3,00 грн/л — до 81,90 грн/л, сравнявшись со стоимостью обычного А-95 в рамках акции.

Напомним, ранее директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн сообщил , АЗС могут поднять цены на топливо на 4,5−5 гривен/литр в ближайшие недели.

По его данным, цены на дизтопливо в Лондоне уже выше $1400/т, бензин тоже взлетел. Это почти апрельские максимумы, а июльские — и вовсе остались позади. Причина — новое обострение в Иране.

Ранее писали , что сеть WOG повысила стоимость всех видов горючего. Бензин 100, Mustang 95, 95 Евро, а также ДТ Mustang и ДТ Евро-5 подорожали на 1,00 грн/л. Автогаз — самый дорогой из предложенных, за сутки прибавил в цене 1,00 грн/л и стоит 45,50 грн/л.

В то же время писали , что владельцы электромобилей сэкономили 72 млрд грн на топливе. С начала полномасштабного вторжения парк аккумуляторных электромобилей в Украине вырос в пять раз, а общая мощность общественной зарядной инфраструктуры увеличилась почти в три раза.

По состоянию на 2026 год в Украине зарегистрировано более 250 тысяч электромобилей, а количество зарядных точек превысило 8 тысяч.