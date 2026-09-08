Украина увеличила экспорт электроэнергии на 68%: куда экспортировали Сегодня 14:24 — Энергетика

Украина увеличила экспорт электроэнергии на 68%: куда экспортировали

В августе 2026 года Украина увеличила экспорт электроэнергии сразу на 63,8% по сравнению с июлем — до 380,9 тыс. МВт*ч, что стало самым высоким месячным объемом экспорта с сентября 2025 года.

В то же время импорт электроэнергии увеличился на 5% по сравнению с июлем — до 184 тыс. МВт*ч, сообщает DiXi Group

«В итоге Украина второй месяц подряд сохраняет статус нетто-экспортера: продажа превысила покупку почти вдвое», — отметили в аналитическом центре.

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В августе потребление электроэнергии колебалось преимущественно под влиянием температуры. В начале месяца жара и активное использование кондиционеров поддерживали высокий спрос на электроэнергию: за первые 10 дней было импортировано 46% месячного объема.

Но уже с 11 августа торговый баланс изменился: более умеренные температуры и высокая генерация бытовых СЭС способствовали снижению потребности в импорте, тогда как экспорт почти каждый день превышал импорт до конца месяца.

Рост экспортных возможностей во второй половине августа был обусловлен увеличением доступной генерации и снижением внутреннего спроса.

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Возвращение энергоблока АЭС к работе после планового ремонта увеличило доступный объем генерации, в то время как российские обстрелы привели к снижению нагрузки со стороны отдельных крупных горно-металлургических предприятий.

Электропотребление также заметно сокращалось в других секторах экономики — в результате целенаправленных российских атак на складскую инфраструктуру, морские порты и другие объекты. В совокупности это создало дополнительный ресурс для экспорта электроэнергии.

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По сравнению с июлем 2026 ujlf поставки выросли по всем направлениям на 55−85%. Однако в годовом исчислении общий объем экспорта снизился на 15,4% по сравнению с августом 2025 года (450,1 тыс. МВт*ч).

В то же время импорт электроэнергии уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 43,6%.

Структура импорта электроэнергии в августе:

— Венгрия — 74,6 тыс. МВт*ч (40,6% общего импорта);

— Румыния — 41,4 тыс. МВт*ч (22,5%);

— Словакия — 40,6 тыс. МВт*ч (22,0%);

— Польша — 26,9 тыс. МВт*ч (14,7%);

— Молдова — 0,4 тыс. МВт*ч (0,2%).

Ранее писали, что Страны Северной Европы и Балтии поддерживают энергетику Украины в преддверии зимы.

Страны Северной Европы и Балтии (NB8) будут работать над привлечением дополнительной финансовой, материальной и технической поддержки украинской энергетики накануне зимы. Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Украины Денис Шмsгаль в соцсетях.

В июле 2026 года страны NB8 предусмотрели не менее 918 млн евро поддержки для обеспечения Украины энергоресурсами, защиты и восстановления энергетической инфраструктуры.

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