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Украина увеличила экспорт электроэнергии на 68%: куда экспортировали

Энергетика
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Украина увеличила экспорт электроэнергии на 68%: куда экспортировали
Украина увеличила экспорт электроэнергии на 68%: куда экспортировали
В августе 2026 года Украина увеличила экспорт электроэнергии сразу на 63,8% по сравнению с июлем — до 380,9 тыс. МВт*ч, что стало самым высоким месячным объемом экспорта с сентября 2025 года.
В то же время импорт электроэнергии увеличился на 5% по сравнению с июлем — до 184 тыс. МВт*ч, сообщает DiXi Group.
«В итоге Украина второй месяц подряд сохраняет статус нетто-экспортера: продажа превысила покупку почти вдвое», — отметили в аналитическом центре.
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В августе потребление электроэнергии колебалось преимущественно под влиянием температуры. В начале месяца жара и активное использование кондиционеров поддерживали высокий спрос на электроэнергию: за первые 10 дней было импортировано 46% месячного объема.
Но уже с 11 августа торговый баланс изменился: более умеренные температуры и высокая генерация бытовых СЭС способствовали снижению потребности в импорте, тогда как экспорт почти каждый день превышал импорт до конца месяца.
Рост экспортных возможностей во второй половине августа был обусловлен увеличением доступной генерации и снижением внутреннего спроса.
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Возвращение энергоблока АЭС к работе после планового ремонта увеличило доступный объем генерации, в то время как российские обстрелы привели к снижению нагрузки со стороны отдельных крупных горно-металлургических предприятий.
Электропотребление также заметно сокращалось в других секторах экономики — в результате целенаправленных российских атак на складскую инфраструктуру, морские порты и другие объекты. В совокупности это создало дополнительный ресурс для экспорта электроэнергии.
<i>Создано finance.ua с помощью ИИ</i>
Создано finance.ua с помощью ИИ
По сравнению с июлем 2026 ujlf поставки выросли по всем направлениям на 55−85%. Однако в годовом исчислении общий объем экспорта снизился на 15,4% по сравнению с августом 2025 года (450,1 тыс. МВт*ч).
В то же время импорт электроэнергии уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 43,6%.
Структура импорта электроэнергии в августе:
— Венгрия — 74,6 тыс. МВт*ч (40,6% общего импорта);
— Румыния — 41,4 тыс. МВт*ч (22,5%);
— Словакия — 40,6 тыс. МВт*ч (22,0%);
— Польша — 26,9 тыс. МВт*ч (14,7%);
— Молдова — 0,4 тыс. МВт*ч (0,2%).
Ранее писали, что Страны Северной Европы и Балтии поддерживают энергетику Украины в преддверии зимы.
Страны Северной Европы и Балтии (NB8) будут работать над привлечением дополнительной финансовой, материальной и технической поддержки украинской энергетики накануне зимы. Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Украины Денис Шмsгаль в соцсетях.
В июле 2026 года страны NB8 предусмотрели не менее 918 млн евро поддержки для обеспечения Украины энергоресурсами, защиты и восстановления энергетической инфраструктуры.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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