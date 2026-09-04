Киевщина получила от Литвы и Финляндии более 33 тонн энергетического оборудования Сегодня 15:22 — Энергетика Киевщина получила от Литвы и Финляндии более 33 тонн энергетического оборудования Со складов хабов Минэнерго к предприятиям критической инфраструктуры Киевской области доставлено 33,6 тонны энергетической помощи от Литвы и Финляндии. От литовской компании Litgrid AB регион получил более 11 тонн энергетического оборудования, среди прочего включающего трансформаторы различного напряжения. Еще около 22 тонн оборудования поступило от финской компании Fingrid Oyj. Поставка включает в себя дизельные генераторы и комплекты автоматических выключателей. Это оборудование поможет украинским энергетикам в подготовке к осенне-зимнему периоду. Благодарим правительства Литвы и Финляндии, энергетические компании «Litgrid AB» и «Fingrid Oyj» за поддержку украинской энергетики и вклад в укрепление ее устойчивости. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Энергетика / Киевщина получила от Литвы и Финляндии более 33 тонн энергетического оборудования