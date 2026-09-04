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Киевщина получила от Литвы и Финляндии более 33 тонн энергетического оборудования

Энергетика
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Киевщина получила от Литвы и Финляндии более 33 тонн энергетического оборудования
Киевщина получила от Литвы и Финляндии более 33 тонн энергетического оборудования
Со складов хабов Минэнерго к предприятиям критической инфраструктуры Киевской области доставлено 33,6 тонны энергетической помощи от Литвы и Финляндии.
Об этом пишет Минэнерго.
От литовской компании Litgrid AB регион получил более 11 тонн энергетического оборудования, среди прочего включающего трансформаторы различного напряжения. Еще около 22 тонн оборудования поступило от финской компании Fingrid Oyj.
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Поставка включает в себя дизельные генераторы и комплекты автоматических выключателей. Это оборудование поможет украинским энергетикам в подготовке к осенне-зимнему периоду.
Благодарим правительства Литвы и Финляндии, энергетические компании «Litgrid AB» и «Fingrid Oyj» за поддержку украинской энергетики и вклад в укрепление ее устойчивости.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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