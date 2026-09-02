ПАРТНЕРСКАЯ
На оборудование, аренду, зарплаты: на какие цели чаще всего ФЛП привлекают кредитные средства, — аналитика от Идея Банка
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