Конкуренция «за гривну»: банкир рассказал, что будет со ставками по депозитам Сегодня 09:05 — Кредит&Депозит

Гривна

Начало осени станет для банковского сектора периодом повышенной чувствительности к экономическим факторам, однако резких изменений пока не ожидается. Что именно будет влиять на экономику и банковские ставки, рассказал председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Что влияет на экономику и банки в сентябре

Первый фактор — возможное ускорение инфляции. На цены могут давить подорожание горючего, дополнительные расходы бизнеса на энергетическую автономность, усложнение логистики и последствия атак на инфраструктуру. Все это равномерно наращивает себестоимость продуктов и услуг.

Вполне возможно, что уже в сентябре годовая инфляция может приблизиться к 10%. Именно поэтому, как считает Сергей Мамедов, решение НБУ в конце июля повысить учетную ставку до 15,5% фактически стало действием «на опережение»: регулятор пытается не допустить разжигания инфляционных и курсовых «недугов» и одновременно сохранить привлекательность гривневых инструментов.

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Второй фактор — военные риски для энергетики, логистики и топливной инфраструктуры, которые в дальнейшем могут влиять на экономическую ситуацию.

Третий фактор — возможное ухудшение внешнеторгового баланса. За январь-июль импорт товаров достиг $58,1 млрд, в то время как экспорт составил $24,1 млрд. Таким образом, на каждый доллар товарного экспорта приходилось около $2,4 импорта. Дополнительным риском для экспортных поступлений остаются проблемы с морской логистикой.

В то же время, этот риск в значительной степени компенсируют международная финансовая поддержка и значительный объем международных резервов. Это дает Нацбанку возможность и далее удерживать валютный рынок в контролируемых и управляемых пределах.

Депозиты и кредиты

Осенью одним из заметных трендов банковского сектора может стать усиление конкуренции сразу по двум направлениям: за средства вкладчиков и за качественного заемщика.

По мнению Мамедова, в сентябре конкуренция за вкладчиков может еще больше обостриться. После повышения учетной ставки до 15,5%, банки получили дополнительный стимул пересматривать доходность срочных вкладов.

Поэтому средние ставки по гривневым депозитам могут находиться преимущественно в пределах 13,5−15% годовых, а наиболее привлекательные предложения с бонусными условиями будут достигать 17,5−18%. По сравнению с летними показателями отдельные банки могут увеличить доходность примерно на 0,3−0,5 п. п.

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В то же время, более дорогой ресурс будет влиять и на кредитный рынок. При базовом сценарии ставки по стандартным банковским кредитам могут вырасти примерно на 0,5−1 п. п. Однако это не означает сворачивания кредитования. Напротив, банки будут продолжать конкурировать за платежеспособных клиентов, предлагая свои гибкие программы, партнерские продукты и специальные условия для отдельных категорий заемщиков.

Ситуация на валютном рынке в сентябре

По мнению эксперта, ситуация на валютном рынке будет зависеть прежде всего от способности Нацбанка и далее удерживать баланс между спросом и предложением валюты.

Режим «управляемой гибкости» остается главным предохранителем от резких курсовых изменений, а ситуативные «перекосы» НБУ будет компенсировать валютными интервенциями.

Банкир считает, что спрос на валюту будут поддерживать импортеры энергоресурсов, горючего и оборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. В то же время на предложение валюты могут давить уменьшение экспорта и сложности с морской логистикой.

курс доллара может находиться в пределах 45−45,8 грн/$, а евро — 51,5−53 грн/€. Он считает, что в сентябре

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